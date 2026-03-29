Топ-клуб АПЛ может возглавить действующий игрок команды
Бен Дэвис может возглавить «Тоттенхэм»
Защитник «Тоттенхэма» Бен Дэвис может возглавить лондонскую команду. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, 32-летний футболист может стать играющим тренером «шпор» после того, как был уволен хорватский специалист Игор Тудор.
«Тоттенхэм» с 30 пунктами за 31 сыгранный матч располагается на 17-м месте турнирной таблицы чемпионата Англии. Из Лиги чемпионов «шпоры» вылетели от «Атлетико».
Ранее сообщалось о том, что Джеррард советует «Тоттенхэму» довериться экс-тренеру «Шахтера».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
