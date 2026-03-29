  4. Напуганы критикой. CAF сделала выводы после финала Сенегал – Марокко
29 марта 2026, 21:24 | Обновлено 29 марта 2026, 21:29
Напуганы критикой. CAF сделала выводы после финала Сенегал – Марокко

Конфедерация хочет внести изменения в уставы

Getty Images/Global Images Ukraine

Конфедерация африканского футбола (CAF) после заседания в Каире объявила о внесении изменений в регламент на фоне скандального финала Кубка африканских наций между сборными Сенегала и Марокко.

Игроки Сенегала покинули поле во время финального матча, когда арбитр назначил пенальти в пользу хозяев турнира – Марокко. Судья свое решение не отменил, сенегальцы вернулись, однако марокканцы не воспользовались шансом: Браим Диас не реализовал удар с 11 метров.

Финал завершился минимальной победой сенегальцев со счетом 1:0, а затем вспыхнул новый скандал. Апелляционный комитет Конфедерации африканского футбола дисквалифицировал Сенегал и засчитал победу Марокко.

Именно эти инциденты и стали толчком к пересмотру регламента. Изменения от CAF направлены на повышение доверия к арбитрам, операторам VAR и судебным органам, однако конкретные шаги пока не обнародованы.

Помимо обсуждения нового статута, участники заседания стали свидетелями отставки генерального секретаря CAF.

Конфедерация переживает сложный период, поскольку лишение Сенегала трофея КАН вызвало волну недовольства и критики.

«CAF получила обстоятельные юридические консультации от ведущих африканских и международных футбольных юристов и экспертов, чтобы обеспечить соответствие статутов и регламентов CAF мировым футбольным стандартам и практикам как на поле, так и за его пределами.

Это важно для уважения, целостности и авторитета африканских арбитров, операторов VAR, Дисциплинарного и Апелляционного комитетов CAF. CAF работает с FIFA над постоянным обучением африканских арбитров, операторов VAR и матч-комиссаров, чтобы они соответствовали уровню лучших в мире… За последние пять лет CAF добилась значительного прогресса во внедрении управленческих, этических и прозрачных практик», – добавил президент CAF Патрис Мотсепе.

сборная Марокко по футболу сборная Сенегала по футболу Кубок африканских наций регламент Африканская конфедерация футбола
Андрей Витренко Источник: Reuters
