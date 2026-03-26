ОФИЦИАЛЬНО. Сенегал принял решение после того, как у них забрали кубок

Сенегальская федерация футбола официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с резонансным решением апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) относительно победителя Кубка африканских наций 2025 года.

Апелляция была зарегистрирована 25 марта 2026 года.

Напомним, через 2 месяца после финала Кубка африканских наций 2025 Африканская конфедерация футбола CAF присудила техническое поражение чемпионам, сборной Сенегала, за то, что футболисты команды покинули поле в добавленное ко второму тайму время. Победителем турнира объявили сборную Марокко.