ОФИЦИАЛЬНО. Сенегал принял решение после того, как у них забрали кубок
Сенегал подал апелляцию в CAS
Сенегальская федерация футбола официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с резонансным решением апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) относительно победителя Кубка африканских наций 2025 года.
Апелляция была зарегистрирована 25 марта 2026 года.
Напомним, через 2 месяца после финала Кубка африканских наций 2025 Африканская конфедерация футбола CAF присудила техническое поражение чемпионам, сборной Сенегала, за то, что футболисты команды покинули поле в добавленное ко второму тайму время. Победителем турнира объявили сборную Марокко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
