  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сенегал принял решение после того, как у них забрали кубок
26 марта 2026, 14:33
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегал принял решение после того, как у них забрали кубок

Сенегал подал апелляцию в CAS

26 марта 2026, 14:33 |
514
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сенегал принял решение после того, как у них забрали кубок
Сенегальская федерация футбола официально подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в связи с резонансным решением апелляционного комитета Африканской конфедерации футбола (CAF) относительно победителя Кубка африканских наций 2025 года.

Апелляция была зарегистрирована 25 марта 2026 года.

Напомним, через 2 месяца после финала Кубка африканских наций 2025 Африканская конфедерация футбола CAF присудила техническое поражение чемпионам, сборной Сенегала, за то, что футболисты команды покинули поле в добавленное ко второму тайму время. Победителем турнира объявили сборную Марокко.

Дмитрий Вус Источник: Спортивный арбитражный суд
