  4. Ворскла – Ингулец – 2:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Первая лига
Ворскла
29.03.2026 13:00 – FT 2 : 0
Ингулец
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 19:52 | Обновлено 29 марта 2026, 19:53
В матче 20-го тура Первой лиги «Ворскла» со счетом 2:0 обыграла «Ингулец». Оба мяча полтавский клуб забил в первом тайме.

«Ворскла» вышла вперед на 13-й минуте поединка. После удара Владислава Дворовенко мяч от штанги влетев в сетку ворот «Ингульца».

Второй гол хозяева поля забили на 38-й минуте. Антон Байдал перехватил мяч на своей половине поля, промчался к воротам соперника и переиграл вратаря «Ингульца».

Первая лига. 20-й тур. Полтава, стадион «Молодежный», 29 марта

«Ворскла» (Полтава) – «Ингулец» (Петрово) – 2:0

Голы: Дворовенко, 13, Байдал, 38

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Ворскла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дворовенко (Ворскла).
