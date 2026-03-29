Ворскла – Ингулец – 2:0. Забивали в первом тайме. Видео голов и обзор матча
«Ингулец» проиграл второй матч чемпионата подряд
В матче 20-го тура Первой лиги «Ворскла» со счетом 2:0 обыграла «Ингулец». Оба мяча полтавский клуб забил в первом тайме.
«Ворскла» вышла вперед на 13-й минуте поединка. После удара Владислава Дворовенко мяч от штанги влетев в сетку ворот «Ингульца».
Второй гол хозяева поля забили на 38-й минуте. Антон Байдал перехватил мяч на своей половине поля, промчался к воротам соперника и переиграл вратаря «Ингульца».
Первая лига. 20-й тур. Полтава, стадион «Молодежный», 29 марта
«Ворскла» (Полтава) – «Ингулец» (Петрово) – 2:0
Голы: Дворовенко, 13, Байдал, 38
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Следите за результатами украинок на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Ангелина в трех сетах одолела Тамару Зиданшек и вышла в финал WTA 125 в Хорватии