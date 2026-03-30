  Василий КОБИН: «Ребята молодые, нужно время – но это все лирика»
Украина. Первая лига
30 марта 2026, 13:08 | Обновлено 30 марта 2026, 13:17
Василий КОБИН: «Ребята молодые, нужно время – но это все лирика»

Наставник «Ингульца» прокомментировал поражение от «Ворсклы»

30 марта 2026, 13:08 | Обновлено 30 марта 2026, 13:17
264
Василий КОБИН: «Ребята молодые, нужно время – но это все лирика»
Василий Кобин

В матче 20-го тура Первой лиги «Ингулец» со счетом 2:0 проиграл «Ворскле». Итоги матча подвел тренер «Ингульца» Василий Кобин.

– Ваши эмоции после игры?

– Первый тайм решил судьбу матча. Мы не адаптировались, много допустили ошибок. Поздравляю Ворсклу с победой. В перерыве ничего не менял. Мы должны были играть. Я попросил ребят делать то, что мы тренируем, и то, что мы требуем от них. В первом тайме этого не было.

– Что что не получилось во втором тайме?

– У нас все получилось, все было хорошо, не хватило реализации. Надо было забивать голы.

– У вас много новых футболистов, как идет адаптация?

– Ребята молодые, нужно время им – но это все лирика. Нужно работать, тренироваться и, возможно, через некоторое время они могут дать результат. На данную минуту, на данную секунду, у нас нет сыгранности, нет полноценной команды. У нас моментами выходит игра, моментами не получается, и для этого нужно время.

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Антон Байдал (Ворскла).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Дворовенко (Ворскла).
Вася,вже весна,сідай на траХтор,бо то не твоє Вася.
