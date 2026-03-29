Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пациент жив. Ворскла на своем поле обыграла Ингулец
Украина. Первая лига
29 марта 2026, 15:09 | Обновлено 29 марта 2026, 15:32
Пациент жив. Ворскла на своем поле обыграла Ингулец

Поединок «Ворскла» – «Ингулец» завершился со счетом 2:0

В воскресенье, 29 марта, в Полтаве состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 2:0 обыграла «Ингулец», забив оба мяча в первом тайме.

«Ворскла» открыла счет на 13-й минуте поединка. После удара Владислава Дворовенко мяч от штанги влетев в сетку ворот «Ингульца».

Второй гол хозяева поля забили на 38-й минуте. Антон Байдал перехватил мяч на своей половине поля, промчался к воротам соперника и переиграл вратаря «Ингульца».

Испытывающая финансовые трудности «Ворскла» одержала победу. «Ингулец» потерпел второе поражение подряд, не забив за два матча ни одного мяча.

Первая лига. 20-й тур. Полтава, стадион «Молодежный», 29 марта

«Ворскла» (Полтава) – «Ингулец» (Петрово) – 2:0

Голы: Дворовенко, 13, Байдал, 38

По теме:
Мощный удар по амбициям претендента на УПЛ. Чернигов разгромил Левый Берег
Полесье-2 – Реал Фарма, Александрия-2 – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн LIVE
Ворскла – Ингулец, Буковина – Прикарпатье и другие. Смотреть онлайн LIVE
No Ronaldo – no party. Португалия сенсационно сыграла вничью с Мексикой
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Избиение в Манчестере. Мозес Итаума брутально нокаутировал Франклина
Всерьез огорчил Лунина. Арбелоа принял важное решение в Реале
Все решил один гол. Динамо провело матч с Полесьем
ВИДЕО. Жена Лионеля Месси показала идеальную фигуру дома
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Йожеф САБО: «Кто, как не он должен возглавить сборную Украины?»
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
