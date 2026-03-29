Пациент жив. Ворскла на своем поле обыграла Ингулец

В воскресенье, 29 марта, в Полтаве состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Ворскла» со счетом 2:0 обыграла «Ингулец», забив оба мяча в первом тайме.

«Ворскла» открыла счет на 13-й минуте поединка. После удара Владислава Дворовенко мяч от штанги влетев в сетку ворот «Ингульца».

Второй гол хозяева поля забили на 38-й минуте. Антон Байдал перехватил мяч на своей половине поля, промчался к воротам соперника и переиграл вратаря «Ингульца».

Испытывающая финансовые трудности «Ворскла» одержала победу. «Ингулец» потерпел второе поражение подряд, не забив за два матча ни одного мяча.

Первая лига. 20-й тур. Полтава, стадион «Молодежный», 29 марта

«Ворскла» (Полтава) – «Ингулец» (Петрово) – 2:0

Голы: Дворовенко, 13, Байдал, 38

