В воскресенье, 29 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Ворсклой» и «Ингульцем». По киевскому времени игра начнется в 13:00.

Ворскла

Очень непростое время переживает полтавский клуб после вылета из элиты. После 19 туров Первой лиги Украины на балансе «Воркслы» есть 21 балл, что позволяет ей находиться на 9 месте турнирной таблицы. Однако расстояние от зоны плей-аута совсем не велико – всего 2 зачетных пункта. Весеннюю часть чемпионата полтавчане начали с поражения против запорожского «Металлурга» со счетом 2:0.

Кубок Украины «Ворскла» покинула еще на стадии 1/32 финала после поражения против «Виктории Сумы».

Ингулец

Другой прошлогодний участник УПЛ показывает лучшие результаты. После 19 туров Первой лиги на балансе «Ингульца» есть 36 баллов, благодаря которым он находится на 4-й строчке общего зачета. Расстояние от необходимого топ-2 на данный момент не критично – 5 очков. Первую игру в Первой лиге 2026 года петровцы также провалили, проиграв «Подолье» со счетом 0:3.

Кубок Украины «Ингулец» покинул на стадии 1/4 финала после поражения 2:0 против киевского «Динамо».

Личные встречи

Начиная с 2023 команды сыграли между собой 4 поединка. Дважды побеждал «Ингулец», 1 игра завершилась вничью, а еще 1 выигрыш завоевала «Ворскла».

Интересные факты

«Ингулец» забил 32 гола в текущем сезоне Первой лиги – 2-й лучший результат среди всех команд.

«Ворксла» в свою очередь отличилась только 16-ю голами – 3-й худший результат среди всех команд.

За 9 выездных поединков этого сезона Первой лиги «Ингулец» набрал 18 баллов – 3-й лучший результат среди всех команд.

