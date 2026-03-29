Украина. Премьер лига
29 марта 2026, 19:11 |
457
0

Новичок Металлиста 1925: «Играл со стельками от своих бутс вместо щитков»

Николас Аревало вспомнил курьезный момент

ФК Металлист 1925. Николас Аревало

Полузащитник «Металлиста 1925» Николас Аревало, зимой переехавший в Украину, поделился впечатлениями от стартового периода в клубе.

– Было ли что-нибудь, что больше всего удивило вас по приезду?

– Очень поразила организация и страсть к футболу. То, как люди здесь живут этим спортом, действительно впечатляет.

– А что скажете о культуре? Есть ли уже любимое украинское блюдо?

– Украинская культура очень интересна. Я уже познакомился с некоторыми традициями и должен сказать, что несколько украинских блюд меня приятно удивили.

– А были ли в вашей карьере какие-то курьезные или забавные ситуации, которые вспоминаете с улыбкой?

– Да, однажды я вышел на матч без щитков, потому что забыл их, и в конце концов играл прямо со стельками от своих бутс. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю об этом.

Аревало 23 года, он уже успел отыграть пять матчей за «Металлист 1925» и суммарно провел на поле 339 минут. Его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

Руслан Полищук Источник: Футбол 24
