Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем

Полузащитники Николас Аревало и Кауан Баптистелла вернулись в общую группу «Харькова».

Команда Младена Бартуловича готовится к матчу второго тура Премьер-лиги против «Полесья» в Житомире. Харьковчане стартовали победой над «Вересом» (1:0).

В прошлом сезоне Аревало отличился двумя ассистами в 14 матчах. У Баптистеллы 2+4 в 15 поединках.