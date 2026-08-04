Украина. Премьер лига04 августа 2026, 19:17 |
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Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем
Николас Аревало и Кауан Баптистелла восстановились после травм
04 августа 2026, 19:17 |
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Полузащитники Николас Аревало и Кауан Баптистелла вернулись в общую группу «Харькова».
Команда Младена Бартуловича готовится к матчу второго тура Премьер-лиги против «Полесья» в Житомире. Харьковчане стартовали победой над «Вересом» (1:0).
В прошлом сезоне Аревало отличился двумя ассистами в 14 матчах. У Баптистеллы 2+4 в 15 поединках.
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