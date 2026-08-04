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  4. Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем
Украина. Премьер лига
04 августа 2026, 19:17 |
1317
0

Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем

Николас Аревало и Кауан Баптистелла восстановились после травм

04 августа 2026, 19:17 |
1317
0
Харьков получил двойное усиление перед игрой с Полесьем
Харьков. Кауан Баптистелла
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Полузащитники Николас Аревало и Кауан Баптистелла вернулись в общую группу «Харькова».

Команда Младена Бартуловича готовится к матчу второго тура Премьер-лиги против «Полесья» в Житомире. Харьковчане стартовали победой над «Вересом» (1:0).

В прошлом сезоне Аревало отличился двумя ассистами в 14 матчах. У Баптистеллы 2+4 в 15 поединках.

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Харьков чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Николас Аревало Кауан Баптистелла
Руслан Полищук Источник: ФК Харьков
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