Кауан БАПТИСТЕЛЛА: «Многие сомневаются в моих способностях»

Полузащитник «Харькова» Кауан Баптистелла дал комментарий после спарринга с «Вольфсбергером» (3:3).

– Прежде всего, я благодарю Бога за гол, за результативную передачу, за участие в другом голе. Я думаю, что это моя ежедневная эволюция. И когда ты хорошо тренируешься, когда ты хорошо выступаешь на тренировках, я думаю, что в игре ты проявляешь себя, ты выделяешься больше других.

Я думаю, что и то, и другое помогает команде, но, конечно, гол всегда лучше, он всегда делает тебя счастливее. Но, как я уже говорил, и результативная передача и гол помогают команде, и это то, чего я хочу.

Я думаю, что многие сомневаются в моих способностях. Но я игрок, который когда выходит в стартовом составе, когда это действительно решающая игра, всегда готов к успеху, сияет. И я просто хочу совершенствоваться и всегда показывать лучший результат в матчах. В прошлом сезоне итальянец забил один гол в 10 матчах за «Металлист 1925».