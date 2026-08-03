Тренер Харькова сообщил, когда ожидать возвращения Аревало и Баптистелы

Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович рассказал о подготовке к следующим матчам и состоянии травмированных игроков.

– Впереди команду ждут непростые матчи с «Полесьем» и «Шахтером». За счет чего, по вашему мнению, можно рассчитывать на положительный результат в этих встречах?

– Для нас каждый матч одинаково важен, независимо от того, кто соперник. Мы движемся от игры к игре и не забегаем наперед. Сейчас все мысли только о матче с «Полесьем». Впереди полноценный недельный цикл подготовки, поэтому будем тщательно готовиться к этому поединку и настраиваться на него.

– Когда начинаете подготовку к матчу с «Полесьем»?

– В воскресенье мы провели контрольный спарринг с «Левым Берегом». В понедельник команда будет иметь выходной, а дальше начнем подготовительный цикл к матчу с «Полесьем».

– Какая ситуация с травмированными? Кто из них в ближайшее время может вернуться к тренировкам в общей группе?

– Надеемся, что уже на этой неделе Аревало и Баптистела присоединятся к тренировкам в общей группе.

Во втором туре УПЛ «Харьков» сыграет выездной матч против «Полесья». Игра состоится в понедельник, 10 августа, в Житомире и начнется в 15:30 по киевскому времени.