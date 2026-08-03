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  4. Тренер Харькова сообщил, когда ожидать возвращения Аревало и Баптистелы
Украина. Премьер лига
03 августа 2026, 14:25 |
328
0

Тренер Харькова сообщил, когда ожидать возвращения Аревало и Баптистелы

Легионеры вскоре должны вернуться в общую группу

03 августа 2026, 14:25 |
328
0
Тренер Харькова сообщил, когда ожидать возвращения Аревало и Баптистелы
Харьков. Младен Бартулович
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Главный тренер «Харькова» Младен Бартулович рассказал о подготовке к следующим матчам и состоянии травмированных игроков.

– Впереди команду ждут непростые матчи с «Полесьем» и «Шахтером». За счет чего, по вашему мнению, можно рассчитывать на положительный результат в этих встречах?

– Для нас каждый матч одинаково важен, независимо от того, кто соперник. Мы движемся от игры к игре и не забегаем наперед. Сейчас все мысли только о матче с «Полесьем». Впереди полноценный недельный цикл подготовки, поэтому будем тщательно готовиться к этому поединку и настраиваться на него.

– Когда начинаете подготовку к матчу с «Полесьем»?

– В воскресенье мы провели контрольный спарринг с «Левым Берегом». В понедельник команда будет иметь выходной, а дальше начнем подготовительный цикл к матчу с «Полесьем».

– Какая ситуация с травмированными? Кто из них в ближайшее время может вернуться к тренировкам в общей группе?

– Надеемся, что уже на этой неделе Аревало и Баптистела присоединятся к тренировкам в общей группе.

Во втором туре УПЛ «Харьков» сыграет выездной матч против «Полесья». Игра состоится в понедельник, 10 августа, в Житомире и начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Младен Бартулович Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Полесье Житомир Кауан Баптистелла Николас Аревало
Иван Чирко Источник: Украинский футбол
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