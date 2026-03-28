Подолье – Агробизнес – 0:1. Капитан забил. Видео гола и обзор матча
Победу «Агробизнесу» принес точный удар Романа Толочко
В субботу, 28 марта, в Хмельницком состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Подолье» уступило «Агробизнесу», пропустив в середине первого тайма.
Судьбу матча решил единственный мяч, забитый на 27-й минуте. Капитан «Агробизнеса» Роман Толочко мощным дальним ударом из-за пределов штрафной принес своей команде три очка.
«Агробизнес» поднялся на четвертое место турнирной таблицы. «Подолье» осталось на 14-й позиции.
Первая лига. 20-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье», 28 марта
«Подолье» (Хмельницкий) – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:1
Гол: Толочко, 27
Видео гола и обзор матча (ожидается)
