Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Поля еще не такие качественные, как хотелось бы»
Первая лига
Подолье
28.03.2026 14:00 – FT 0 : 1
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
30 марта 2026, 18:06 |
81
0

Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Поля еще не такие качественные, как хотелось бы»

Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал победу в матче с «Подольем»

Александр Чижевский

В поединке 20-го тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде со счетом 1:0 обыграл хмельницкое «Подолье». Итог поединка подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.

– За счет чего вам удалось победить?

– За счет одного забитого мяча. Потому что сейчас весенний такой футбол. Может быть один-два момента, кто использует тот и выиграет, потому что очень много борьбы. Поля еще не столь качественные, как бы хотелось, чтобы играть в комбинационный футбол. Очень много единоборств на футбольном поле, но нам удалось забить свой мяч и не пропустить.

– Насколько довольны игрой в обороне, особенно во втором тайме?

– Ну, если команда играет на ноль, то однозначно, что доволен. И я бы не сказал, что там какие-то моменты были со стороны Подолья. Да, была острота со стороны стандартных положений, к которым мы готовились, потому что Подолье очень много забивает из стандартов. И в предыдущем туре они три мяча забили со стандартных положений. Мы разобрали очень хорошо и отработали.

– Считаете ли вы этот матч тактическим успехом вашей команды?

– Назвать тактическим успехом сейчас очень трудно, потому что у тебя есть план на игру один, потому что хочется играть в такой футбол, который бы нравился зрителю, комбинационный футбол. Но, к сожалению, качество полей сейчас не позволяет это делать. Поэтому на первый план выходит характер, желание не проиграть борьбу.

– Возможно, вы бы кого-то отметили индивидуально в своей команде?

– Я не буду никого отмечать, потому что вся команда отработала. Есть победа, и мы двигаемся дальше.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
По теме:
Игрок, покинувший Динамо: «У меня было разочарование»
Левый Берег-2 обыграл Ребел. Результаты 23-го тура Второй лиги
Украинский защитник: «Если бы я хотел ударить, я бы ударил, и он бы упал»
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Подолье Хмельницкий видео голов и обзор Агробизнес Александр Чижевский
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Футбол | 30 марта 2026, 17:11 10
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента
Источник: игрока не вызывают в сборную Украины из-за агента

Крупский не получил шансов при Реброве

Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Футбол | 30 марта 2026, 08:51 10
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей

Максим хочет играть за украинцев

ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Футбол | 29.03.2026, 19:20
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
ОФИЦИАЛЬНО. Футболист сборной Украины покинул лагерь команды
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Бокс | 30.03.2026, 07:42
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Мозес ИТАУМА: «С ним я драться точно не хочу, а Усик...»
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
Футбол | 30.03.2026, 18:49
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
Принято решение не в пользу Реброва перед матчем Украина – Албания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
Определена победительница турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2026, 23:22 5
Теннис
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
Турнирная таблица. Сборная Украины U-19 досрочно вышла на Евро-2026 U-19
29.03.2026, 00:23 5
Футбол
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
Не Усик. Итаума после зрелищной победы нацелился на боксера из Хорватии
29.03.2026, 01:11
Бокс
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
Андрей Шевченко выступил с официальным заявлением
29.03.2026, 08:23 14
Футбол
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
Второй трофей в сезоне. Снигур стала чемпионкой 75-тысячника в Словении!
29.03.2026, 13:25 27
Теннис
Матч, который не нужен никому…
Матч, который не нужен никому…
30.03.2026, 12:03 46
Футбол
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
29.03.2026, 06:02
Футбол
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
Цифры поражают. Обнародована зарплата Реброва в сборной Украины
29.03.2026, 08:45 42
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем