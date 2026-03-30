Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «Поля еще не такие качественные, как хотелось бы»
Главный тренер «Агробизнеса» прокомментировал победу в матче с «Подольем»
В поединке 20-го тура Первой лиги «Агробизнес» на выезде со счетом 1:0 обыграл хмельницкое «Подолье». Итог поединка подвел наставник «Агробизнеса» Александр Чижевский.
– За счет чего вам удалось победить?
– За счет одного забитого мяча. Потому что сейчас весенний такой футбол. Может быть один-два момента, кто использует тот и выиграет, потому что очень много борьбы. Поля еще не столь качественные, как бы хотелось, чтобы играть в комбинационный футбол. Очень много единоборств на футбольном поле, но нам удалось забить свой мяч и не пропустить.
– Насколько довольны игрой в обороне, особенно во втором тайме?
– Ну, если команда играет на ноль, то однозначно, что доволен. И я бы не сказал, что там какие-то моменты были со стороны Подолья. Да, была острота со стороны стандартных положений, к которым мы готовились, потому что Подолье очень много забивает из стандартов. И в предыдущем туре они три мяча забили со стандартных положений. Мы разобрали очень хорошо и отработали.
– Считаете ли вы этот матч тактическим успехом вашей команды?
– Назвать тактическим успехом сейчас очень трудно, потому что у тебя есть план на игру один, потому что хочется играть в такой футбол, который бы нравился зрителю, комбинационный футбол. Но, к сожалению, качество полей сейчас не позволяет это делать. Поэтому на первый план выходит характер, желание не проиграть борьбу.
– Возможно, вы бы кого-то отметили индивидуально в своей команде?
– Я не буду никого отмечать, потому что вся команда отработала. Есть победа, и мы двигаемся дальше.
