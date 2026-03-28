Подолье
28.03.2026 14:00
Агробизнес
28 марта 2026, 10:47
Подолье – Агробизнес. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины

Матч начнется 28 марта в 14:00 по Киеву

ФК Подолье

В субботу, 28 марта, состоится поединок 20-го тура Первой лиги Украины между «Подольем» и «Агробизнесом». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Подолье

В текущем сезоне коллектив еще раз ведет борьбу за сохранение прописки во втором по силе дивизионе Украины. После 19 туров Первой лиги на балансе «Подолья» есть 17 очков, благодаря которым клуб находится на 14 месте общего зачета. Расстояние от безопасной зоны не критично – всего 2 зачетных пункта. Весеннюю часть чемпионата хмельницкий клуб начал с победы 3:0 против «Ингульца».

Однако Кубок Украины «Подолье» покинуло после поражения против тех же петровцев на стадии 1/16 финала.

Агробизнес

Начало сезона оказалось для коллектива очень хорошим, однако со временем результаты немного ухудшились. Тем не менее, за 19 матчей Первой лиги Волочисский клуб набрал 34 балла, что позволяет ему находиться на 5-й позиции общего зачета. Расстояние от топ-4 небольшое – 2 очка. В первом матче чемпионата в 2026 году «Агробизнес» расписал ничью 0:0 с «Нивой Т».

В Кубке Украины команда дошла до 1/8 финала, где со счетом 4:3 проиграла харьковскому «Металлисту 1925».

Личные встречи

В последних пяти играх между клубами полное преимущество имеет «Агробизнес». На балансе команды 4 победы, а еще 1 игра завершилась вничью.

Интересные факты

  • «Агробизнес» пропустил 17 голов в текущем сезоне Первой лиги — 4-й лучший результат среди всех команд.
  • «Подолье» отличилось только 16-ю голами в текущем сезоне Первой лиги – 3-й худший результат среди всех команд.
  • «Агробизнес» в свою очередь забил 21 мяч в текущем сезоне чемпионата – самый худший показатель среди команд топ-6.

Прогноз Sport.ua: тотал менее 2 с коэффициентом 1.84 по линии БК betking.

