Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минимальная победа. Агробизнес в гостях обыграл хмельницкое Подолье
Первая лига
Подолье
28.03.2026 14:00 – FT 0 : 1
Агробизнес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
28 марта 2026, 16:14 |
120
0

Минимальная победа. Агробизнес в гостях обыграл хмельницкое Подолье

Поединок «Подолье» – «Агробизнес» завершился со счетом 0:1

28 марта 2026, 16:14 |
120
0
Минимальная победа. Агробизнес в гостях обыграл хмельницкое Подолье
ФК Агробизнес

В субботу, 28 марта, в Хмельницком состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Подолье» проиграло «Агробизнесу», пропустив единственный гол в середине первого тайма.

Обе команды близки к переходным матчам. Только «Агробизнес» претендует на выход в УПЛ, а «Подолье» ждет борьба за выживание в Первой лиге.

Судьбу матча решил единственный мяч, забитый на 27-й минуте. Капитан «Агробизнеса» Роман Толочко мощным дальним ударом из-за пределов штрафного принес своей команде три очка.

Первая лига. 20-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье», 28 марта

«Подолье» (Хмельницкий) – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:1

Гол: Толочко, 27

Видеозапись матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Толочко (Агробизнес).
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем