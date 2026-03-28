Минимальная победа. Агробизнес в гостях обыграл хмельницкое Подолье
Поединок «Подолье» – «Агробизнес» завершился со счетом 0:1
В субботу, 28 марта, в Хмельницком состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Подолье» проиграло «Агробизнесу», пропустив единственный гол в середине первого тайма.
Обе команды близки к переходным матчам. Только «Агробизнес» претендует на выход в УПЛ, а «Подолье» ждет борьба за выживание в Первой лиге.
Судьбу матча решил единственный мяч, забитый на 27-й минуте. Капитан «Агробизнеса» Роман Толочко мощным дальним ударом из-за пределов штрафного принес своей команде три очка.
Первая лига. 20-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье», 28 марта
«Подолье» (Хмельницкий) – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:1
Гол: Толочко, 27
Видеозапись матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите товарищеский матч лидеров УПЛ
Киевляне уступили со счетом 0:1