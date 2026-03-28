Минимальная победа. Агробизнес в гостях обыграл хмельницкое Подолье

В субботу, 28 марта, в Хмельницком состоялся матч 20-го тура Первой лиги. «Подолье» проиграло «Агробизнесу», пропустив единственный гол в середине первого тайма.

Обе команды близки к переходным матчам. Только «Агробизнес» претендует на выход в УПЛ, а «Подолье» ждет борьба за выживание в Первой лиге.

Судьбу матча решил единственный мяч, забитый на 27-й минуте. Капитан «Агробизнеса» Роман Толочко мощным дальним ударом из-за пределов штрафного принес своей команде три очка.

Первая лига. 20-й тур. Хмельницкий, стадион «Подолье», 28 марта

«Подолье» (Хмельницкий) – «Агробизнес» (Волочиск) – 0:1

Гол: Толочко, 27

Видеозапись матча