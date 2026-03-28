Источник: У Лунина было два шикарных варианта трансфера в АПЛ
Украинского вратаря хотели подписать английские гранды
Летом 2024 года вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин мог оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает AS.
По информации источника, голкипера «сливочных» пытались подписать лондонские «Челси» и «Арсенал». Также на него претендовали несколько других клубов АПЛ более низкого уровня.
Однако украинец в итоге остался в «Реале», поскольку не получил гарантий стабильной игровой практики от заинтересованных сторон и позже продлил контракт со «сливочными».
Сообщалось, что Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины, а болел за другую команду.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
та пох... йому оте, шо на строку вище.
як казав Кіт: "Таїті, Таїті,
нах.. оте Таїті? Нас і ту гарно кормлять!""