Источник: У Лунина было два шикарных варианта трансфера в АПЛ

Летом 2024 года вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин мог оказаться в английской Премьер-лиге, сообщает AS.

По информации источника, голкипера «сливочных» пытались подписать лондонские «Челси» и «Арсенал». Также на него претендовали несколько других клубов АПЛ более низкого уровня.

Однако украинец в итоге остался в «Реале», поскольку не получил гарантий стабильной игровой практики от заинтересованных сторон и позже продлил контракт со «сливочными».

Сообщалось, что Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины, а болел за другую команду.