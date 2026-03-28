Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2026, 09:36
Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины

Вратарь Реала посетил баскетбольный матч Евролиги

Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не смотрел матч плей-офф квалификации чемпионата мира между сборными своей страны и Швеции, сообщает Planeta Realmadrid.

27-летний голкипер предпочел другую встречу. Вместе со своей женой Анастасией Томазовой он посетил в Мадриде баскетбольный матч Евролиги между «Реалом» и «Анадолу Эфес» (82:71).

Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Швеции в испанской Валенсии со счетом 1:3 и упустила шансы на выход на чемпионат мира. Матч между «Реалом» и «Анадолу Эфес» начинался в одно время с футбольной встречей с участием «сине-желтых» – в 21:45 по киевскому времени.

Сообщалось, что в Испании ошеломлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины.

По теме:
сборная Украины по футболу Андрей Лунин Реал Мадрид
Антон Романенко Источник: PlanetarealMadrid
Оцените материал
(73)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
aleks8-48
Після Реалу на кого там було дивитись
Ответить
+3
CAHbI4
Я теж не дивився цю ганьбу.
Ответить
+2
Pop
Я теж цей сором не дивлюся
Ответить
+2
Burevestnik
Ребров: "Андрій, у тебе є бажання грати за збірну?"
Лунін: "Так, але не зараз, бо купив квитки на баскетбол".))
Ответить
+1
Микола Унгурян
а що повинен був? 
його не запросили в табір збірної, в клубі у нього вихідний, то яка кому справа на яку спортивну подію він пішов? 
тим більше що дивитись оте позорисько то ще ті міцні нерви потрібно мати
Ответить
0
protasov_lyopu_davai
стыд
Ответить
0
Markus Bob
И как оказалось, он был прав
Ответить
0
Vladus
Добре, що не дивився
Ответить
0
Xvalenok03
Его можно понять. Если не берут в сборную вратарем намбер ван, то нафик она ему нужна. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
zelc006
Зрадник! Можно не дивиться нашіх, але ж тоді треба донатити та сумувати, а не на дрочерів дивитись!
Ответить
-6
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем