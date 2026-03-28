Болел за другую команду. Лунин не смотрел решающий матч сборной Украины
Вратарь Реала посетил баскетбольный матч Евролиги
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не смотрел матч плей-офф квалификации чемпионата мира между сборными своей страны и Швеции, сообщает Planeta Realmadrid.
27-летний голкипер предпочел другую встречу. Вместе со своей женой Анастасией Томазовой он посетил в Мадриде баскетбольный матч Евролиги между «Реалом» и «Анадолу Эфес» (82:71).
Напомним, сборная Украины уступила национальной команде Швеции в испанской Валенсии со счетом 1:3 и упустила шансы на выход на чемпионат мира. Матч между «Реалом» и «Анадолу Эфес» начинался в одно время с футбольной встречей с участием «сине-желтых» – в 21:45 по киевскому времени.
Сообщалось, что в Испании ошеломлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины.
Лунін: "Так, але не зараз, бо купив квитки на баскетбол".))
його не запросили в табір збірної, в клубі у нього вихідний, то яка кому справа на яку спортивну подію він пішов?
тим більше що дивитись оте позорисько то ще ті міцні нерви потрібно мати