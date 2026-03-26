Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины

Журналист издания AS Хесус Хименес удивлен тому факту, что вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не получил вызов в сборную Украины на матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Представитель испанского СМИ отмечает, что 27-летний голкипер всегда демонстрировал свой высокий уровень игры, когда ему приходилось выходить на поле в составе своего клуба. Не стали исключением и его действия в последних матчах с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и с «Атлетико» в Ла Лиге.

«Странно, но Лунина не вызвали в сборную Украины на этот международный перерыв. Украина встретится со Швецией в плей-офф квалификации чемпионата мира, а 27-летний вратарь не играл за свою страну с июня 2025 года», – написал Хименес в своем материале для AS.

Сообщалось, что «Реал» летом продаст Лунина, клуб уже определился с ценой.