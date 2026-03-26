  4. Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины
26 марта 2026, 15:53 | Обновлено 26 марта 2026, 16:04
Это странно. В Испании удивлены тем, что Лунин не играет за сборную Украины

Ситуация с вратарем Реала вызвала резонанс

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Журналист издания AS Хесус Хименес удивлен тому факту, что вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин не получил вызов в сборную Украины на матч плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Представитель испанского СМИ отмечает, что 27-летний голкипер всегда демонстрировал свой высокий уровень игры, когда ему приходилось выходить на поле в составе своего клуба. Не стали исключением и его действия в последних матчах с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов и с «Атлетико» в Ла Лиге.

«Странно, но Лунина не вызвали в сборную Украины на этот международный перерыв. Украина встретится со Швецией в плей-офф квалификации чемпионата мира, а 27-летний вратарь не играл за свою страну с июня 2025 года», – написал Хименес в своем материале для AS.

Сообщалось, что «Реал» летом продаст Лунина, клуб уже определился с ценой.

Польша vs Албания. Вирт выбрал следующего соперника сборной Украины
Источник: В Реале Лунина считают одним из самых профессиональных игроков
«Это странно». Поттера критикуют в Швеции за решение на матч с Украиной
Антон Романенко Источник: AS
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Футбол | 26 марта 2026, 08:01 6
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца
Реал готов отказаться от суперзвезды футбола ради трансфера украинца

Мадридцы рассматривают возможность подписания Степанова

Италия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 26 марта 2026, 14:35 0
Италия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Италия – Северная Ирландия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок начнется 26 марта в 21:45 по Киеву на стадионе в Бергамо

Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Футбол | 26.03.2026, 12:35
Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Момент истины для Сергея Реброва и его команды
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Футбол | 26.03.2026, 11:11
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Комментарии 4
aleks8-48
Мовою орегинала-"Умом Реброва не понять".
EGOS
позитив в одному я вважаю - весь світ футбольний побачить який ребруха обіжений долбо..об))
абабагаламага
Просто рівень наших воротарів - це космос. Але третім може бути Лунін. Бо перший - Трубін, потім - Різник, але не виклик Луніна дійсно дозволяє задати питання Реброву.
Max123
Так він сам казав, що не буде приїджати якщо не буде гарантії бути першим... 
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Решение принято. Барселона готовит один из крупнейших трансферов столетия
Источник: Полесье пострадало от последней атаки россии
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
