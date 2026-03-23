  Источник: Реал летом продаст Лунина, клуб определился с ценой
23 марта 2026, 17:43 | Обновлено 23 марта 2026, 17:44
Источник: Реал летом продаст Лунина, клуб определился с ценой

Сливочные готовы попрощаться с украинским вратарем

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» летом будет готов продать украинского вратаря Андрея Лунина, которым активно интересуется миланский «Интер». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» рассчитывают получить за 27-летнего голкипера 30 млн евро. Отмечается, что в мадридском клубе установленную за украинца цену считают разумной.

В «Интере» такую сумму за Лунина также оценивают как приемлемую. В то же время у миланского клуба есть и несколько других кандидатов на усиление вратарской позиции.

Сообщалось, что европейский гранд оценивает трансфер Лунина.

Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Pectoral71
Зараз у Луніна час саме або піднятися в ціні, або скотитися
