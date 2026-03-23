Источник: Реал летом продаст Лунина, клуб определился с ценой

Мадридский «Реал» летом будет готов продать украинского вратаря Андрея Лунина, которым активно интересуется миланский «Интер». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «сливочные» рассчитывают получить за 27-летнего голкипера 30 млн евро. Отмечается, что в мадридском клубе установленную за украинца цену считают разумной.

В «Интере» такую сумму за Лунина также оценивают как приемлемую. В то же время у миланского клуба есть и несколько других кандидатов на усиление вратарской позиции.

Сообщалось, что европейский гранд оценивает трансфер Лунина.