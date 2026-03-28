56 голов Мбаппе за сборную Франции. Кому забивал?

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе, как уже сообщалось ранее, вплотную приблизился к рекорду Оливье Жиру по количеству голов за национальную сборную.

В активе Мбаппе сейчас 56 забитых мячей за Францию.

По этому поводу вспомним, в воротах каких сборных отмечался французский нападающий.

Больше всего от Мбаппе пострадали Нидерланды (6), Аргентина (5), Казахстан (4), Гибралтар (4) и Украина (4).

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (56 голов)