56 голов Мбаппе за сборную Франции. Кому забивал?
Вспомним все национальные сборные, в воротах которых отмечался французский нападающий
Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе, как уже сообщалось ранее, вплотную приблизился к рекорду Оливье Жиру по количеству голов за национальную сборную.
В активе Мбаппе сейчас 56 забитых мячей за Францию.
По этому поводу вспомним, в воротах каких сборных отмечался французский нападающий.
Больше всего от Мбаппе пострадали Нидерланды (6), Аргентина (5), Казахстан (4), Гибралтар (4) и Украина (4).
Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (56 голов)
- 6 – Нидерланды
- 5 – Аргентина
- 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
- 3 – Польша, Исландия
- 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания
- 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Швеция, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 28 марта 2026, 15:33 4
Олимпийские звезды простились с публикой в Буковеле
Футбол | 28 марта 2026, 00:02 2
Известный в прошлом футболист выделил игроков атаки
Футбол | 27.03.2026, 17:15
Футбол | 28.03.2026, 15:59
Футбол | 28.03.2026, 08:04
Популярные новости
27.03.2026, 06:05 82
27.03.2026, 04:28 5
27.03.2026, 07:57 10
27.03.2026, 07:47 2
27.03.2026, 08:58 40
Волейбол
27.03.2026, 11:20 98
27.03.2026, 13:30 72