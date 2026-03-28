56 голов Мбаппе за сборную Франции. Кому забивал?

28 марта 2026, 16:26
Вспомним все национальные сборные, в воротах которых отмечался французский нападающий

Нападающий мадридского Реала и сборной Франции Килиан Мбаппе, как уже сообщалось ранее, вплотную приблизился к рекорду Оливье Жиру по количеству голов за национальную сборную.

В активе Мбаппе сейчас 56 забитых мячей за Францию.

По этому поводу вспомним, в воротах каких сборных отмечался французский нападающий.

Больше всего от Мбаппе пострадали Нидерланды (6), Аргентина (5), Казахстан (4), Гибралтар (4) и Украина (4).

Сборные, в ворота которых забивал Килиан Мбаппе в составе сборной Франции (56 голов)

  • 6 – Нидерланды
  • 5 – Аргентина
  • 4 – Казахстан, Гибралтар, Украина
  • 3 – Польша, Исландия
  • 2 – россия, Хорватия, ЮАР, Австрия, Дания, Испания
  • 1 – США, Перу, Молдова, Андорра, Швеция, Уэльс, Бельгия, Финляндия, Австралия, Греция, Шотландия, Люксембург, Германия, Азербайджан, Бразилия
По теме:
Партнер Шевченко по Милану: «Франция выиграет у Италии 9 матчей из 10»
ФОТО. Мбаппе провоцирует один из самых громких трансферов
Бразилия – Франция – 1:2. Как изящно забил Мбаппе. Видео голов и обзор
статистика сборная Франции по футболу Килиан Мбаппе Оливье Жиру
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарные биатлонистки Семеренко и Пидгрушная завершили карьеры
Биатлон | 28 марта 2026, 15:33 4
Легендарные биатлонистки Семеренко и Пидгрушная завершили карьеры
Легендарные биатлонистки Семеренко и Пидгрушная завершили карьеры

Олимпийские звезды простились с публикой в ​​Буковеле

Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Футбол | 28 марта 2026, 00:02 2
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции
Легенда Динамо Буряк назвал игроков, из-за которых Украина уступила Швеции

Известный в прошлом футболист выделил игроков атаки

ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Футбол | 27.03.2026, 17:15
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
ВИДЕО. Гол со штрафного, замена Месси: Аргентина сыграла с командой Африки
Футбол | 28.03.2026, 15:59
ВИДЕО. Гол со штрафного, замена Месси: Аргентина сыграла с командой Африки
ВИДЕО. Гол со штрафного, замена Месси: Аргентина сыграла с командой Африки
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Футбол | 28.03.2026, 08:04
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Маркевич назвал футболистов, виновных в поражении Украины от Швеции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
ВИДЕО. Ребров рассмеялся после матча против Швеции
27.03.2026, 04:28 5
Футбол
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
27.03.2026, 07:57 10
Футбол
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
27.03.2026, 07:47 2
Теннис
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
27.03.2026, 11:20 98
Футбол
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 72
Футбол
