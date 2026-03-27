Остался один гол до повторения рекорда Жиру. Мбаппе снова забил за сборную
Вспомним топ-10 лучших бомбардиров в истории французской сборной
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за национальную сборную Франции.
Произошло это в обществе матча против сборной Бразилии, в котором французы победили со счетом 2:1.
Одним из голов в составе победителей отличился именно Мбаппе.
Теперь для того, чтобы догнать лучшего бомбардира в истории сборной Франции Оливье Жиру, нападающему осталось забить всего 1 гол.
Напомним, что Жиру сейчас с 57 голами возглавляет бомбардирский рейтинг французской национальной команды.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции
- 57 – Оливье Жиру
- 56 – Килиан Мбаппе
- 51 – Тьерри Анри
- 44 – Антуан Гризманн
- 41 – Мишель Платини
- 37 – Карим Бензема
- 34 – Давид Трезеге
- 31 – Зинедин Зидан
- 30 – Жюст Фонтен
- 30 – Жан-Пьер Папен
