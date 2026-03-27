  4. Остался один гол до повторения рекорда Жиру. Мбаппе снова забил за сборную
Франция
27 марта 2026, 09:19
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за национальную сборную Франции.

Произошло это в обществе матча против сборной Бразилии, в котором французы победили со счетом 2:1.

Одним из голов в составе победителей отличился именно Мбаппе.

Теперь для того, чтобы догнать лучшего бомбардира в истории сборной Франции Оливье Жиру, нападающему осталось забить всего 1 гол.

Напомним, что Жиру сейчас с 57 голами возглавляет бомбардирский рейтинг французской национальной команды.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Франции

  • 57 – Оливье Жиру
  • 56 – Килиан Мбаппе
  • 51 – Тьерри Анри
  • 44 – Антуан Гризманн
  • 41 – Мишель Платини
  • 37 – Карим Бензема
  • 34 – Давид Трезеге
  • 31 – Зинедин Зидан
  • 30 – Жюст Фонтен
  • 30 – Жан-Пьер Папен
