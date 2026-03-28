Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Поддержание игрового тонуса. Заря и Колос проводят спарринг
Товарищеские матчи
Заря
28.03.2026 13:00 - : -
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 12:04
50
0

ФК Колос

В субботу, 28 марта, луганская «Заря» сыграет с «Колосом». Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.

«Колос» в матче предыдущего тура на выезде со четом 1:0 обыграл «Верес». В турнирной таблице УПЛ команда Руслана Крстышина занимают седьмое место.

Для «Зари» это будет второй спарринг, проведенный во время международной паузы. Ранее команда Виктора Скрипника в товарищеском матче со счетом 2:4 проиграла «Кудровке».

«Заря» и «Колос» 15 марта провели матч 20-го тура УПЛ. Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч. 28 марта. 13:00

«Колос» (Ковалевка) – «Заря» (Луганск)

Трансляция матча не запланирована

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем