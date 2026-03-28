Поддержание игрового тонуса. Заря и Колос проводят спарринг

В субботу, 28 марта, луганская «Заря» сыграет с «Колосом». Поединок пройдет в закрытом режиме, без трансляции.

«Колос» в матче предыдущего тура на выезде со четом 1:0 обыграл «Верес». В турнирной таблице УПЛ команда Руслана Крстышина занимают седьмое место.

Для «Зари» это будет второй спарринг, проведенный во время международной паузы. Ранее команда Виктора Скрипника в товарищеском матче со счетом 2:4 проиграла «Кудровке».

«Заря» и «Колос» 15 марта провели матч 20-го тура УПЛ. Поединок завершился вничью 1:1.

Товарищеский матч. 28 марта. 13:00

«Колос» (Ковалевка) – «Заря» (Луганск)

