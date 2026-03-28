Результативный спарринг. Колос и Заря забили по два мяча

В субботу, 28 марта, «Колос» и луганская «Заря» провели товарищеский матч. «Колос» вел с разницей в два мяча, но победу не удержал.

«Колос» и «Заря» продуктивно заполнили паузу в чемпионате. Команды провели спарринг, в котором забили четыре мяча.

Счет в матче на 3-й минуте открыл полузащитник «Колоса» Олег Криворучко. А в начале второго тайма Эдуард Козик закрепил преимущество своей команды.

Однако «Заря» не сдалась и смогла избежать поражения. В составе луганского клуба отличились Игорь Горбач и Филипп Будковский.

Товарищеский матч. Ковалевка, стадион «Колос» 28 марта

«Колос» (Ковалевка) – «Заря» (Луганск) – 2:2

Голы: Криворучко, 3, Козик, 48 – Горбач, 63, Будковский, 85

«Заря»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Малыш, Пердута, Жуниор Рейс, Попара (Задорожный, 75), Саленко, (Бах, 46), Вантух, Горбач (Елавич, 70), Будковский.