Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативный спарринг. Колос и Заря забили по два мяча
Товарищеские матчи
Заря
28.03.2026 13:00 – FT 2 : 2
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 15:47 | Обновлено 28 марта 2026, 15:49
218
0

Результативный спарринг. Колос и Заря забили по два мяча

Поединок «Колос» – «Заря» завершился вничью 2:2

28 марта 2026, 15:47 | Обновлено 28 марта 2026, 15:49
218
0
Результативный спарринг. Колос и Заря забили по два мяча
ФК Колос

В субботу, 28 марта, «Колос» и луганская «Заря» провели товарищеский матч. «Колос» вел с разницей в два мяча, но победу не удержал.

«Колос» и «Заря» продуктивно заполнили паузу в чемпионате. Команды провели спарринг, в котором забили четыре мяча.

Счет в матче на 3-й минуте открыл полузащитник «Колоса» Олег Криворучко. А в начале второго тайма Эдуард Козик закрепил преимущество своей команды.

Однако «Заря» не сдалась и смогла избежать поражения. В составе луганского клуба отличились Игорь Горбач и Филипп Будковский.

Товарищеский матч. Ковалевка, стадион «Колос» 28 марта

«Колос» (Ковалевка) – «Заря» (Луганск) – 2:2

Голы: Криворучко, 3, Козик, 48 – Горбач, 63, Будковский, 85

«Заря»: Турбаевский (Сапутин, 46), Джордан, Эскинья, Малыш, Пердута, Жуниор Рейс, Попара (Задорожный, 75), Саленко, (Бах, 46), Вантух, Горбач (Елавич, 70), Будковский.

товарищеские матчи Заря Луганск контрольные матчи УПЛ Колос Ковалевка Колос - Заря Олег Криворучко Эдуард Козик Игорь Горбач Филипп Будковский
Сергей Турчак
Сергей Турчак
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем