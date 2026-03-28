Игрок сборной Испании сделал результативное действие в 10-м матче подряд

28-летний нападающий Реал Сосьедад Микель Оярсабаль отметился результативными действиями за сборную Испании в 10 матчах подряд.

В товарищеском поединке против сборной Сербии форвард отличился дублем.

Теперь в активе Оярсабаля 11 голов и 6 ассистов в этих 10 матчах.

Результативная серия Микеля Оярсабаля за сборную Испании (10 матчей, 17 голевых действий)

Сербия – дубль

Турция – гол

Грузия – дубль и ассист

Болгария – гол

Грузия – гол

Турция – три ассиста

Болгария – гол

Португалия – гол

Франция – два ассиста

Нидерланды – дубль

В общей сложности в активе Оярсабаля стало 24 гола в 52 матчах за сборную Испании, что позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров за всю историю испанской национальной команды.