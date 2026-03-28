Игрок сборной Испании сделал результативное действие в 10-м матче подряд
11 голов и 6 ассистов в активе Микеля Оярсабаля в рамках этой серии
28-летний нападающий Реал Сосьедад Микель Оярсабаль отметился результативными действиями за сборную Испании в 10 матчах подряд.
В товарищеском поединке против сборной Сербии форвард отличился дублем.
Теперь в активе Оярсабаля 11 голов и 6 ассистов в этих 10 матчах.
Результативная серия Микеля Оярсабаля за сборную Испании (10 матчей, 17 голевых действий)
- Сербия – дубль
- Турция – гол
- Грузия – дубль и ассист
- Болгария – гол
- Грузия – гол
- Турция – три ассиста
- Болгария – гол
- Португалия – гол
- Франция – два ассиста
- Нидерланды – дубль
В общей сложности в активе Оярсабаля стало 24 гола в 52 матчах за сборную Испании, что позволило ему войти в топ-10 лучших бомбардиров за всю историю испанской национальной команды.
