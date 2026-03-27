  4. Испания в товарищеском матче разгромила Сербию
Испания
27.03.2026 22:00 – FT 3 : 0
Сербия
27 марта 2026, 23:56 |
60
0

Испания в товарищеском матче разгромила Сербию

Дублем отличился Микель Оярсабаль

27 марта 2026, 23:56 |
60
0
Испания в товарищеском матче разгромила Сербию
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Испании

В пятницу, 27 марта, в рамках товарищеского матча встретились сборные Испании и Сербии.

Поединок прошел на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.

Испанцы добыли уверенную победу со счетом 3:0: дубль на счет Оярсабаля, дебютный гол за сборную забил Виктор Муньос.

Товарищский матч

Испания – Сербия – 3:0

Голы: Оярсабаль, 16, 43, Муньос, 72

Микель Оярсабаль Виктор Муньос Вильянуэва сборная Испании по футболу сборная Сербии по футболу
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
