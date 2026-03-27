Международные товарищеские матчи
Испания в товарищеском матче разгромила Сербию
Дублем отличился Микель Оярсабаль
В пятницу, 27 марта, в рамках товарищеского матча встретились сборные Испании и Сербии.
Поединок прошел на стадионе «Эстадио де ла Керамика» в Вильярреале.
Испанцы добыли уверенную победу со счетом 3:0: дубль на счет Оярсабаля, дебютный гол за сборную забил Виктор Муньос.
Товарищский матч
Испания – Сербия – 3:0
Голы: Оярсабаль, 16, 43, Муньос, 72
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 27 марта 2026, 07:24 0
Тренер – о последнем матче «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов
Футбол | 27 марта 2026, 06:05 78
Сборная Украины проиграла Швеции важный матч квалификации ЧМ-2026
Футбол | 27.03.2026, 21:42
Футбол | 27.03.2026, 20:56
Футбол | 27.03.2026, 07:57
