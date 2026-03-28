Впервые с 2018 года финалист Мастерса не проиграл ни одной подачи
Иржи Легечка впервые вышел в финал тысячника
Представитель Чехии Иржи Легечка (ATP 22) вышел в финал турнира ATP 1000 в Майами.
Для чеха это первый выход в финал Мастерса.
Легечка на пути к финальному поединку тысячника во Флориде не проиграл ни одной подачи. Иржи отыграл все девять брейк-пойнтов в матчах с соперниками. Чех одолел Моиза Куаме, Итана Куинна, Тейлора Фритца, Мартина Ландалуса и Артура Фиса.
В последний раз такой показатель продемонстрировал сербский теннисист Новак Джокович (ATP 3) на Мастерсе в Шанхае в 2018 году. Джокович забрал трофей в финальном поединке, обыграв хорвата Борну Чорича.
Джокович трижды достигал такого результата. Помимо Шанхая, Новак не проиграл ни одной подача на Мастерсе в Майами в 2011 году и на турнире ATP 1000 в Цинциннати в 2012 году.
Показатели других теннисистов до 2018 года, доходивших до финала без потери подачи:
- Роджер Федерер – 6 раз (Майами – 2002 год, Мадрид – 2007 год, Цинциннати – 2012, 2015 и 2018 года, Индиан-Уэллс – 2017 год)
- Александр Зверев – 1 раз (Мадрид – 2018 год)
- Стэн Вавринка – 1 раз (Монте-Карло – 2014 год)
Jiri Lehecka becomes the first player to reach a Masters 1000 final without dropping serve since Novak Djokovic in Shanghai 2018!— Bastien Fachan (@BastienFachan) March 27, 2026
