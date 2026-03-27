Определен первый финалист Мастерса в Майами
Иржи Легечка обыграл Артура Фиса в полуфинальном поединке
Представитель Чехии Иржи Легечка (ATP 22) обыграл француза Артура Фиса (ATP 31) в полуфинальном мачте на турнире ATP 1000 в Майами.
Легечка уверенно одолел Фиса в двух сетах за 1 час и 16 минут – 6:2, 6:2.
Счет личных встреч игроков – 2:2.
Для 24-летнего чеха это седьмой финал в карьере и первій на уровне Мастерса.
В лайв-рейтинге Иржи находится на 14-й позиции.
В финальном поединке Легечка поборется за трофей с победителем матча Александр Зверев – Янник Синнер.
ATP 1000 Майами. Хард, 1/2 финала
Иржи Легечка [21] – Артур Фис [28] – 6:2, 6:2
