  Определен первый финалист Мастерса в Майами
27 марта 2026, 22:30 | Обновлено 27 марта 2026, 22:50
Определен первый финалист Мастерса в Майами

Иржи Легечка обыграл Артура Фиса в полуфинальном поединке

Getty Images/Global Images Ukraine. Иржи Легечка

Представитель Чехии Иржи Легечка (ATP 22) обыграл француза Артура Фиса (ATP 31) в полуфинальном мачте на турнире ATP 1000 в Майами.

Легечка уверенно одолел Фиса в двух сетах за 1 час и 16 минут – 6:2, 6:2.

Счет личных встреч игроков – 2:2.

Для 24-летнего чеха это седьмой финал в карьере и первій на уровне Мастерса.

В лайв-рейтинге Иржи находится на 14-й позиции.

В финальном поединке Легечка поборется за трофей с победителем матча Александр Зверев – Янник Синнер.

ATP 1000 Майами. Хард, 1/2 финала

Иржи Легечка [21] – Артур Фис [28] – 6:2, 6:2

По теме:
Зверев выбил аргентинца. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Майами
Синнер уверенно вышел в полуфинал Мастерса в Майами
Фис отыграл 4 матчбола. Известна первая пара полуфинала Мастерса в Майами
ОФИЦИАЛЬНО. Буковине запретили играть с Динамо в Черновцах
Футбол | 27 марта 2026, 17:15 35
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не узнал эту команду, они сами себя предали»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
Сачко вышел в полуфинал челенджера в Неаполе
Сачко вышел в полуфинал челенджера в Неаполе
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Сборная Украины 31 марта сыграет товарищеский матч. Кто соперник?
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
