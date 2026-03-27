Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Майами
Елена Рыбакина уступила Арине Соболенко, которая в финале встретится с Коко Гауфф
Первая ракетка мира Арина Соболенко стала второй финалисткой турнира WTA 1000 в Майами, США.
В полуфинале «нейтралка» в двух сетах переиграла Елену Рыбакину (Казахстан, WTA 2).
В решающем поединке Соболенко встретится с Коко Гауфф (США, WTA 4), которая в своем поединке 1/2 финала прошла Каролину Мухову.
Соболенко и Гауфф ранее играли друг с другом 12 раз. Счет равный – 6:6.
Решающий матч в Майами состоится 28 марта.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/2 финала
Арина Соболенко [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 6:4, 6:3
