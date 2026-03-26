  4. Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами
26 марта 2026, 22:43 | Обновлено 26 марта 2026, 23:09
Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами

Коко обыграла Каролину Мухову в полуфинальном поединке

26 марта 2026, 22:43 | Обновлено 26 марта 2026, 23:09
Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Четвертая ракетка мира, американка Коко Гауфф вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами.

В полуфинальном поединке Коко разгромила представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 14) в двух сетах за полтора часа – 6:1, 6:1.

Счет очных встреч соперниц стал 6:0 в пользу Гауфф.

На пути к финалу в Майами американка также переиграла Элизабетту Коччаретто, Алишу Паркс, Сорану Кырстю и Белинду Бенчич.

Американка вышла в первый финал на кортах Майами.

В финальном поединке Коко сойдется с победительницей матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/2 финала

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [13] – 6:1, 6:1

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Fdail
Прикро, але Каро просто не може грати проти таких стабільний гравчинь як Коко. Починається метушня, дивні рішення на корті (при її величезному арсеналі відчуття, що вона просто не знає чим бити). Та ж Мбоко, яку Кароліна стабільно обігрує в цьому сезоні  з величезною ймовірністю показала би іншу гру. Але такі трикутники через стилі гри достатньо властиві тенісу,  добре в цьому випадку, що з Елею Мушці теж важко дуже. А перед Коко тепер стоїть місія в фіналі (рівень важливості котрої вкрай залежить від переможця наступного півфіналу). Удачі!
