Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами
Коко обыграла Каролину Мухову в полуфинальном поединке
Четвертая ракетка мира, американка Коко Гауфф вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами.
В полуфинальном поединке Коко разгромила представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 14) в двух сетах за полтора часа – 6:1, 6:1.
Счет очных встреч соперниц стал 6:0 в пользу Гауфф.
На пути к финалу в Майами американка также переиграла Элизабетту Коччаретто, Алишу Паркс, Сорану Кырстю и Белинду Бенчич.
Американка вышла в первый финал на кортах Майами.
В финальном поединке Коко сойдется с победительницей матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина.
WTA 1000 Майами. Хард, 1/2 финала
Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [13] – 6:1, 6:1
