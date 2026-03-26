Гауфф разгромила Мухову и вышла в финал турнира WTA 1000 в Майами

Четвертая ракетка мира, американка Коко Гауфф вышла в финал хардового турнира WTA 1000 в Майами.

В полуфинальном поединке Коко разгромила представительницу Чехии Каролину Мухову (WTA 14) в двух сетах за полтора часа – 6:1, 6:1.

Счет очных встреч соперниц стал 6:0 в пользу Гауфф.

На пути к финалу в Майами американка также переиграла Элизабетту Коччаретто, Алишу Паркс, Сорану Кырстю и Белинду Бенчич.

Американка вышла в первый финал на кортах Майами.

В финальном поединке Коко сойдется с победительницей матча Арина Соболенко – Елена Рыбакина.

WTA 1000 Майами. Хард, 1/2 финала

Коко Гауфф [3] – Каролина Мухова [13] – 6:1, 6:1

