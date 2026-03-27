Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2026, 17:31
1550
1

Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско

Евгений Левченко высказал свое мнение

27 марта 2026, 17:31 |
1550
1 Comments
Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко рассказал, кто должен заменить Реброва в должности главного тренера национальной команды после поражения «сине-желтых» от Швеции (1:3).

– Если УАФ «принесет в жертву» тренера, на какого специалиста нужно делать ставку в будущем?

– Мне дико слышны фамилии людей, которые 10 лет не тренировали. Сейчас, если ты 1-2 года не работаешь, полностью выпадаешь из контекста. Футбол динамично меняется. Интересные специалисты, доступные на украинском рынке, трудоустроены в клубах.

Сделать ставку на тренера по системе юношеских сборных может быть риском. Не каждый иностранец согласится работать в Украине. Тренировать сборную на аутсорсе, держать руку на пульсе это довольно специфическая штука. Сложно ответить, какой логикой будет руководствоваться УАФ.

У нас есть талантливые игроки, но отсутствует правильная ментальность, чтобы выходить на каждую игру и побеждать. Надо вернуть подзабытый вайб, когда ты понимаешь, в какой футбол играет сборная. Чтобы команда была узнаваема своим почерком. У нас еще есть игроки, вокруг которых можно строить команду, – сказал Левченко.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.

По теме:
Евгений Левченко Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
_ Moore
О!, нарешті бачу адекватну думку! Тут можна поговорити! Можна розпочати з правильної тези "Не кожен іноземець погодиться працювати в Україні"; додам з уточненням - не кожен поважаючий себе тренер захоче працювати в Україні навіть за космічні гроші! Бо кожен тренер хоче вигравати на рівні своєї тренерської майстерності у інших своїх колег аналогічного рангу! А для цього йому потрібні виконавці (футболісти) відповідної якості. Для рівня Гвардьоли, та навіть для рівня Фонсеки таких в Україні попросту нема. Тому і довелось умовити Реброва тренерувати нашу збірну. Причому умовляли на рівні керівників держави - Єрмак і Зеленський! А далі - що?
Ответить
0
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем