Экс-игрок сборной Украины пояснил, кто должен сменить Реброва после фиаско

Бывший игрок национальной сборной Украины Евгений Левченко рассказал, кто должен заменить Реброва в должности главного тренера национальной команды после поражения «сине-желтых» от Швеции (1:3).

– Если УАФ «принесет в жертву» тренера, на какого специалиста нужно делать ставку в будущем?

– Мне дико слышны фамилии людей, которые 10 лет не тренировали. Сейчас, если ты 1-2 года не работаешь, полностью выпадаешь из контекста. Футбол динамично меняется. Интересные специалисты, доступные на украинском рынке, трудоустроены в клубах.

Сделать ставку на тренера по системе юношеских сборных может быть риском. Не каждый иностранец согласится работать в Украине. Тренировать сборную на аутсорсе, держать руку на пульсе это довольно специфическая штука. Сложно ответить, какой логикой будет руководствоваться УАФ.

У нас есть талантливые игроки, но отсутствует правильная ментальность, чтобы выходить на каждую игру и побеждать. Надо вернуть подзабытый вайб, когда ты понимаешь, в какой футбол играет сборная. Чтобы команда была узнаваема своим почерком. У нас еще есть игроки, вокруг которых можно строить команду, – сказал Левченко.

Национальная сборная Украины завершит мартовский сбор контрольным матчем против сборной Албании, запланированного на вторник, 31 марта. Швеция и Польша разыграют путевку на ЧМ-2026 в финале квалификации.