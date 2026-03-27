Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
У национальной сборной Украины будет новый тренер
Национальная сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва позорно проиграли Швеции (1:3) в полуфинале квалификации в ЧМ-2026.
Как стало известно Sport.ua, контрольный матч против Албании (31 марта) станет последним для Сергея Реброва во главе «сине-желтых». Коуч не будет продлевать контракт с УАФ.
На должность главного тренера национальной команды в УАФ рассматривают две кандидатуры. Преемником Сергея Реброва может стать Унаи Мельгоса, который ныне возглавляет сборную Украины U-21, или Руслан Ротань, который сейчас работает в Полесье и в свое время возглавлял олимпийскую сборную Украины (U-23).
Уже во вторник, 31 марта, национальная команда «сине-желтых» проведет контрольный матч против сборной Албании, которым и завершит мартовский сбор. В финале квалификации к ЧМ-2026 сойдутся Швеция и Польша.
а Ротаня не хотелось бы дергать из Полесья. Тем более я считаю он как раз клубный тренер. У него на создание команды не меньше года идет.
Сборная это другой формат.
Сергій Шищенко (Буковина) - команди під його керівництвом як в УПЛ показували хороший футбол, так і зараз в другій лізі Буковина перше місце без програші А також в півфіналі Кубку України.
Іньїго Перес - тренер Райо Вальєкано, під його керівництвом клуб з невеликими можливостями, показує вельми достойну гру.
Ларс Кнудсен - тренер молодіжної зб.Данії U21, навіть свого часу провів успішно декілька матчів як тимчасовий тренер головної збірної Данії.
Де Дзербі - відомий українським вболівальникам по своїй роботі в Шахтарі. На данний момент без роботи, так як був звільнений з посади головного тренера Марселя.
Андреа Мальдера - екс.помічник Шевченка в збірній України, останнім часом працював помічником Де Дзербі в Марселі.
Густаво Поєт - досвідчений тренер, з значним європейським досвідом, в тому числі в АПЛ, на данний момент тренер лідера чемпіонату Кореї "Чонбук Хюндай Моторс".
Nikos Papadopoulos - очолює скромний грецький Левадіакос, команда зайняла 5 місце в регулярній частині чемпіонату Греції, лише позаду великої четвірки багатих грецьких грандів. Про його визнаний рівень говорить й те що свого часу був назначеним на два матчі виконуючим обов'язки тренера зб.Греції.
Про мельгосу бред… шило на мыло