Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины
27 марта 2026, 14:16 | Обновлено 27 марта 2026, 14:55
Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины

У национальной сборной Украины будет новый тренер

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Национальная сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва позорно проиграли Швеции (1:3) в полуфинале квалификации в ЧМ-2026.

Как стало известно Sport.ua, контрольный матч против Албании (31 марта) станет последним для Сергея Реброва во главе «сине-желтых». Коуч не будет продлевать контракт с УАФ.

На должность главного тренера национальной команды в УАФ рассматривают две кандидатуры. Преемником Сергея Реброва может стать Унаи Мельгоса, который ныне возглавляет сборную Украины U-21, или Руслан Ротань, который сейчас работает в Полесье и в свое время возглавлял олимпийскую сборную Украины (U-23).

Уже во вторник, 31 марта, национальная команда «сине-желтых» проведет контрольный матч против сборной Албании, которым и завершит мартовский сбор. В финале квалификации к ЧМ-2026 сойдутся Швеция и Польша.

Цыганков провел 300-й матч в украинской карьере
Пономаренко вошел в пятерку самых молодых нападающих сборной Украины
Пономаренко вошел в десятку самых молодых бомбардиров сборной Украины
отставка Сергей Ребров Руслан Ротань Унаи Мельгоса сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Футбол | 27 марта 2026, 06:23 2
31 марта станут известны обладатели 4 путевок на чемпионат мира

Ребров – хороший тренер. 12 мыслей после матча Украины и Швеции
Футбол | 27 марта 2026, 12:12 22
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 08:58
Швеция понесла потерю после игры с Украиной: серьезные проблемы для тренера
Футбол | 27.03.2026, 13:44
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
Футбол | 27.03.2026, 07:57
Комментарии 19
Перець
тільки Леоненко
Vovan78
Та який Мельгоса? Він зараз сповідує той самий принцип гри що і Ребров. Контроль м'яча заради контролю і мільйон пасів поперек поля і назад. Ви тільки погляньте де наша молодіжка в турнірній таблиці в групі з посередніми суперниками. Тому зміна Реброва на Мельгосу ніяк не змінить манеру гри збірної. А Ротаню на побудову своєї команди потрібно два роки як це було в Олександрії і Поліссі, та і Буткевич не захоче такої сумісності. В збірній потрібен тренер який зможе дати результат тут і зараз, тому що восени розпочнеться Ліга Націй і відбір до намтупного Євро. З кандидатів є Фонсека, який в одному з інтев'ю казав, зо мріє тренувати збірну України. Тим паче, що він дуже добре знайомий з українським футболом і гравцями збірної.
kino
Ніколи..ніколи ми нестанемо футбольною державою..нажаль. Через цю дику ментальність , через кумівство і крадівництво,  схеми, і т.д. Ми будемо топтатись на місці, ще сотні років. Скоро нас будуть обганяти держави, такі як і до футболу мають таке відношення, як вовк до звезд. І це буде в скорому майбутньому. Граблі то наше все. 
OLDTROLL
Маркевич , Фонсека,  Йовичевич...
fly
Смішно чи не смішно але я майже впевнений що буде Мельгоса. Нажаль. 
Володимир
Ротань во главе сборной !?!  Вы серьёзно ?!.
Микола Захарченко
Потрібен іноземний тренер - мотиватор і стратег , такий яким був наприклад , Отто Регахль в збірній Греції зразка 2004 року . Він створив ту ЗБІРНУ з гравців , які були не надто зіркові , але об'єднав навколо єдиної мети і досягав успіху . Звичайно Юрген Клопп наврядчи дасть згоду, але в Німеччини багато достойних фахівців. Десь так .
Burevestnik
треба провести референдум.))
Gargantua
с Мельгосой смешно. Мельгоса это и есть Ребров.
а Ротаня не хотелось бы дергать из Полесья. Тем более я считаю он как раз клубный тренер. У него на создание команды не меньше года идет.
Сборная это другой формат.
New Zelander
Ніхто нічого кращого від УАФ і не очікував. Так і будемо на старі граблі наступати з цими фізруками 
samird
Який Ротань, наче ж до першого квітня днів пʼять ще. Цікаво, я доживу до того дня, коли збірну очолить пристойний та толковий іноземний фахівець? А не ось оце все? Сумніваюсь. 
MaximusOne
В ідіотів навіть не хватає мізків до якихось хороших кандидатів додуматись, ось наприклад: 
Сергій Шищенко (Буковина) - команди під його керівництвом як в УПЛ показували хороший футбол, так і зараз в другій лізі Буковина перше місце без програші А також в півфіналі Кубку України.
Іньїго Перес - тренер Райо Вальєкано, під його керівництвом клуб з невеликими можливостями, показує вельми достойну гру. 
Ларс Кнудсен - тренер молодіжної зб.Данії U21, навіть свого часу провів успішно декілька матчів як тимчасовий тренер головної збірної Данії.
Де Дзербі - відомий українським вболівальникам по своїй роботі в Шахтарі. На данний момент без роботи, так як був звільнений з посади головного тренера Марселя.
Андреа Мальдера - екс.помічник Шевченка в збірній України, останнім часом працював помічником Де Дзербі в Марселі.
Густаво Поєт - досвідчений тренер, з значним європейським досвідом, в тому числі в АПЛ, на данний момент тренер лідера чемпіонату Кореї "Чонбук Хюндай Моторс".
Nikos Papadopoulos - очолює скромний грецький Левадіакос, команда зайняла 5 місце в регулярній частині чемпіонату Греції, лише позаду великої четвірки багатих грецьких грандів. Про його визнаний рівень говорить й те що свого часу був назначеним на два матчі виконуючим обов'язки тренера зб.Греції.
AK.228
Ротань пусть творит в Полесье , Буткевич его не отпустит))
Про мельгосу бред… шило на мыло
Ukraine
Я за Маркевича
Demid Romanchik
Какая на х мельгоса? 
Андрей Попов
Ребруха зараз візьме бронзу у турнірі серед невдах і Шева пожиттєвий контракт Сірожі запропонує🤣🤣🤣
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
26.03.2026, 23:41 440
Футбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 13
Футбол
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
25.03.2026, 09:15 18
Футбол
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Футбол
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
