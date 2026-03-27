Ребров уйдет. Есть два кандидата на должность коуча сборной Украины

Национальная сборная Украины не сыграет на чемпионате мира в 2026 году. Подопечные Сергея Реброва позорно проиграли Швеции (1:3) в полуфинале квалификации в ЧМ-2026.

Как стало известно Sport.ua, контрольный матч против Албании (31 марта) станет последним для Сергея Реброва во главе «сине-желтых». Коуч не будет продлевать контракт с УАФ.

На должность главного тренера национальной команды в УАФ рассматривают две кандидатуры. Преемником Сергея Реброва может стать Унаи Мельгоса, который ныне возглавляет сборную Украины U-21, или Руслан Ротань, который сейчас работает в Полесье и в свое время возглавлял олимпийскую сборную Украины (U-23).

Уже во вторник, 31 марта, национальная команда «сине-желтых» проведет контрольный матч против сборной Албании, которым и завершит мартовский сбор. В финале квалификации к ЧМ-2026 сойдутся Швеция и Польша.