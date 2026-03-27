Молодежная сборная Украины U-21 провела тренировку в Кошице накануне матча квалификации чемпионата Европы 2027.

Украина U-21 сыграет против сборной Литвы U-21, игра пройдет 27 марта в 19:00.

Встреча состоится в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.

Подопечные Унаи Мельгосы в своей группе квалификации Евро-2027 U-21 занимают третью позицию.

Турнирное положение: Турция – 11 очков, Хорватия – 10, Украина – 4, Венгрия – 3, Литва – 1.

ФОТО. Как украинская молодежка готовилась к матчу против Литвы U-21