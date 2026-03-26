УКРАИНА U21

Молодежная сборная Украины U-21 продолжает выступление в квалификации Евро-2027 U-21.

27 марта в 19:00 встречаются сборные команды Украины U-21 и Литвы U-21.

Игра пройдет в словацком городе Кошице на стадионе Kosice Football Arena.

Команда Унаи Мельгосы в группе квалификации чемпионата Европы 2027 U-21 занимает третье место.

Турнирное положение: Турция (11 очков), Хорватия (10), Украина (4), Венгрия (3), Литва (1).

Победитель квинтета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Квалификация Евро-2027 U-21. Таблица группы H

Украина U-21 – Литва U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция матча проводится на YouTube-канале УАФ и на MEGOGO

