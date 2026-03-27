  4. Голкипер сборной Швеции раскрыл план, как они сломали защиту Украины
27 марта 2026, 21:49 | Обновлено 27 марта 2026, 22:17
374
Голкипер сборной Швеции раскрыл план, как они сломали защиту Украины

Кристоффер Нордфельдт просил партнеров быть на чужой половине поля

27 марта 2026, 21:49 | Обновлено 27 марта 2026, 22:17
374
Голкипер сборной Швеции раскрыл план, как они сломали защиту Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоффер Нордфельдт

Опытный голкипер сборной Швеции – Кристоффер Нордфельдт – проанализировал победный матч против Украины в полуфинале плей-офф к ЧМ-2026 (3:1) и рассказал о своей результативной передаче на Виктор Дьекереш.

«Я невероятно горжусь тем, чего мы достигли сегодня. Мы приехали на сложный матч против команды, которая хотела этого не меньше нас. Мы провели фантастическую выездную игру с первой до 91-й минуты.

Мой ассист? Мы много говорили о том, чтобы Антони, Виктор и Герман играли три в три против соперника на их половине поля, когда они поднимаются высоко. Это был хороший момент, чтобы использовать это. Он снова забил, так что приятно, что я смог помочь.

Критика перед игрой? Каждый имеет право на свое мнение. Я понимаю, что кому-то интереснее видеть молодых игроков, которые являются будущим, а не тех, кто играет здесь и сейчас. Дискуссия понятна, но состав определяю не я – это вопрос к тренеру. Сыграю ли во вторник? Это вопрос к тренеру.

Перед игрой я получил невероятную поддержку от партнёров и людей вокруг. Я очень благодарен за это», – заявил Нордфельдт.

Соперником Швеции в финальном раунде квалификации станет сборная Польши. Матч состоится 31 марта в 21.45.

Андрей Витренко Источник: Aftonbladet
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции

Судаков обещает реабилитироваться

Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции

Команда Сергея Реброва провалила ответственный поединок

Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Квалификация ЧМ-2026. Итоги вечера: определены финальные пары плей-офф
Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»
Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»
Юрген КЛОПП: «Некоторые показатели Салаха останутся непревзойденными»
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Украины от Швеции
kuzia66
Друга найвища оцінка в матчі. Хоча він тіпа найдешевший був в складі шведів
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 24
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
Шевченко вышел с заявлением после провала Сергея Реброва и сборной Украины
27.03.2026, 13:30 65
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
Сауль Альварес назвал боксера, превзошедшего Усика
26.03.2026, 03:42
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
Не Фьюри и Джошуа. Усик сказал, кто бил его сильнее всех
27.03.2026, 04:59 2
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 14
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
25.03.2026, 20:07 8
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 5
