Голкипер сборной Швеции раскрыл план, как они сломали защиту Украины

Опытный голкипер сборной Швеции – Кристоффер Нордфельдт – проанализировал победный матч против Украины в полуфинале плей-офф к ЧМ-2026 (3:1) и рассказал о своей результативной передаче на Виктор Дьекереш.

«Я невероятно горжусь тем, чего мы достигли сегодня. Мы приехали на сложный матч против команды, которая хотела этого не меньше нас. Мы провели фантастическую выездную игру с первой до 91-й минуты.

Мой ассист? Мы много говорили о том, чтобы Антони, Виктор и Герман играли три в три против соперника на их половине поля, когда они поднимаются высоко. Это был хороший момент, чтобы использовать это. Он снова забил, так что приятно, что я смог помочь.

Критика перед игрой? Каждый имеет право на свое мнение. Я понимаю, что кому-то интереснее видеть молодых игроков, которые являются будущим, а не тех, кто играет здесь и сейчас. Дискуссия понятна, но состав определяю не я – это вопрос к тренеру. Сыграю ли во вторник? Это вопрос к тренеру.

Перед игрой я получил невероятную поддержку от партнёров и людей вокруг. Я очень благодарен за это», – заявил Нордфельдт.

Соперником Швеции в финальном раунде квалификации станет сборная Польши. Матч состоится 31 марта в 21.45.