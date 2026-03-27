  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
27 марта 2026, 19:40 | Обновлено 27 марта 2026, 19:53
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции

Судаков обещает реабилитироваться

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков обещает, что после поражения от Швеции команда реабилитируется и сумеет победить Албанию в контрольном матче.

«Играть за сборную – это невероятно, это привилегия и детская мечта. Поэтому товарищеский или нет – хотим победить и реабилитироваться после Швеции».

«Сыграть для нашей страны», – сказал Судаков.

Игра Украина – Албания состоится 31 марта.

Национальная команда, уступив шведам, потеряла шансы выйти на ЧМ-2026.

сборная Украины по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Георгий Судаков Украина - Албания
Комментарии 7
Ukraine
Краще б цей привид  свого рота не відкривав. 
Денис Брегін
Пасібкі,жорік😁😁
Антонів Юра
Кому ви нах потрібні після цього матчу, тим більше мотивації в Албанії 0
Микола Унгурян
Жора, йди на**й реабілітовуйся, особливо з такою "грою" як в тебе. 
Boodya
Дякую, нам так не вистачає перемог в товарняках, навіть офіційні матчі не потрібно, перемагайте в товарняках тільки👍
Клоуни бляха
Nikos
Воно гімно ще й знущається, які тренер така й команда.
Сергей Чухлиб
Це вже нікому не птрібно.   Безтолкові !!!!!
