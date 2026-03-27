Чемпионат мира27 марта 2026, 19:40 | Обновлено 27 марта 2026, 19:53
Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции
Судаков обещает реабилитироваться
Хавбек сборной Украины Георгий Судаков обещает, что после поражения от Швеции команда реабилитируется и сумеет победить Албанию в контрольном матче.
«Играть за сборную – это невероятно, это привилегия и детская мечта. Поэтому товарищеский или нет – хотим победить и реабилитироваться после Швеции».
«Сыграть для нашей страны», – сказал Судаков.
Игра Украина – Албания состоится 31 марта.
Национальная команда, уступив шведам, потеряла шансы выйти на ЧМ-2026.
