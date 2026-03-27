Хавбек сборной Украины дал болельщикам обещание после Швеции

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков обещает, что после поражения от Швеции команда реабилитируется и сумеет победить Албанию в контрольном матче.

«Играть за сборную – это невероятно, это привилегия и детская мечта. Поэтому товарищеский или нет – хотим победить и реабилитироваться после Швеции».

«Сыграть для нашей страны», – сказал Судаков.

Игра Украина – Албания состоится 31 марта.

Национальная команда, уступив шведам, потеряла шансы выйти на ЧМ-2026.