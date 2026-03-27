Впервые с 1990 года игрок забил за сборную Италии в 5 матчах подряд
После Сальваторе Скилаччи никто не мог осуществить подобную серию до вчерашнему дня
26-летний нападающий Фиорентины Мойзе Кин забил гол в 5-м матче за национальную сборную Италии.
На этот раз форвард отличился голом в победном для итальянцев матче плей-офф к чемпионату мира 2026 против Северной Ирландии (2:0).
Вторым забитым мячом в составе победителей отличился именно Кин.
Нападающий Фиорентины последовательно забил в ворота сборных Германии (дважды), Эстонии, Израиля (дважды), Эстонии и Северной Ирландии.
Интересным фактом является то, что до вчерашнего дня последним игроком сборной Италии, забивавшим в 5 матчах подряд, был Сальваторе Скилаччи в... 1990 году!
Серия матчей Мойзе Кина с забитыми мячами за сборную Италии (5)
- Северная Ирландия – гол
- Эстония – гол
- Израиль – дубль
- Эстония – гол
- Германия – дубль
5 - Prior to Moise #Kean, the last player to score in 5 matches in a row for Italy was Salvatore Schillaci between June and July 1990. Predator.#ITANIR pic.twitter.com/hXnaGRgYIT— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 26, 2026
