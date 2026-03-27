Впервые с 1990 года игрок забил за сборную Италии в 5 матчах подряд

26-летний нападающий Фиорентины Мойзе Кин забил гол в 5-м матче за национальную сборную Италии.

На этот раз форвард отличился голом в победном для итальянцев матче плей-офф к чемпионату мира 2026 против Северной Ирландии (2:0).

Вторым забитым мячом в составе победителей отличился именно Кин.

Нападающий Фиорентины последовательно забил в ворота сборных Германии (дважды), Эстонии, Израиля (дважды), Эстонии и Северной Ирландии.

Интересным фактом является то, что до вчерашнего дня последним игроком сборной Италии, забивавшим в 5 матчах подряд, был Сальваторе Скилаччи в... 1990 году!

Серия матчей Мойзе Кина с забитыми мячами за сборную Италии (5)

Северная Ирландия – гол

Эстония – гол

Израиль – дубль

Эстония – гол

Германия – дубль