Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины
Чемпионат мира
29 марта 2026, 06:02
Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции.

– Главный тренер сборной Швеции перед матчем отметил, что пересмотрел много матчей с участием сборной Украины, получается, что нас хорошо изучили…

– Да, изучили, но ведь мы не против Германии играли. Конечно, трудно было представить, что будут такие ошибки в обороне. Но все-таки считаю, что причина неудачи в полном провале в атаке, коэффициент полезных действий которой равнялся нулю. Мы же на голову сильнее шведов, а результат – 1:3… Да, у нашей команды было немало кадровых проблем, однако те, кто играл, кто должен был решать задачу, должны же прибавлять! Лучше бы сборная Украины уступила в владении мячом, но забила бы дважды и победила. Однако это сделали шведы, которые организовали два фантастических гола.

– Кого из тех, кто по разным причинам не попал в заявку, особенно не хватало нашей команде?

– Зинченко, Конопля, Малиновский, у которого, правда, бывают разные матчи, но он опытный футболист, один из лидеров сборной, и был бы полезен команде.

– Как оценить замены, сделанные Ребровым, и что можно сказать об их своевременности?

– Яремчук какое-то время не играл перед приездом в сборную, Гуцуляк и Очеретько старались, но… Креатива в атаке все равно не хватало. Нанести четыре удара в створ ворот Швеции – это катастрофически мало. Нет претензий к Пономаренко.

По теме:
ФОТО. Лунин показал, как переживает невызов в сборную Украины
Неймар принял небывалое решение по игре в футбол. Все ради ЧМ-2026
Участие Месси на ЧМ-2026 под вопросом. Тренер разводит руками
Леонид Буряк сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Ефим Конопля Руслан Малиновский Александр Зинченко
Дмитрий Олийченко Источник: Footboom
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены два футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Футбол | 29 марта 2026, 04:02 1
Определены два футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции
Определены два футболиста, из-за которых Украина проиграла Швеции

Федорчук разочарован в Забарном и Тымчике

Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове
Футбол | 28 марта 2026, 07:32 4
Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове
Известно, кем работает сын Сергея Реброва. Это не укладывается в голове

Сын тренера сборной Украины работает в агентской компании ProStar

В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Футбол | 28.03.2026, 10:37
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
В УАФ определили главного кандидата на замену Реброва в сборной Украины
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Футбол | 28.03.2026, 09:28
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Ребров назвал игрока, из-за которого Украина проиграла Швеции
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Футбол | 28.03.2026, 20:46
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Унаи МЕЛЬГОСА: «Результат – не самое важное для Украины U-21»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
РЕБРОВ: «У меня есть еще одна игра. Пока что предложений не было»
27.03.2026, 06:05 82
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер сборной Украины внезапно подписал контракт до конца года
27.03.2026, 17:25
Волейбол
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
27.03.2026, 00:35 11
Футбол
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой супертяжелого веса Мозес Итаума – Джермейн Франклин
28.03.2026, 15:44 1
Бокс
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
Ребров и его команда. Почему сборная Украины опозорилась в матче со Швецией
27.03.2026, 11:20 99
Футбол
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
Мучения с аутсайдером. Сборная Украины U-21 не смогла обыграть Литву
27.03.2026, 20:56 45
Футбол
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
Определен главный виновник поражения сборной Украины от Швеции
27.03.2026, 08:58 40
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем