Легенда Динамо назвал трех игроков, которых не хватает сборной Украины

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк прокомментировал поражение сборной Украины от Швеции.

– Главный тренер сборной Швеции перед матчем отметил, что пересмотрел много матчей с участием сборной Украины, получается, что нас хорошо изучили…

– Да, изучили, но ведь мы не против Германии играли. Конечно, трудно было представить, что будут такие ошибки в обороне. Но все-таки считаю, что причина неудачи в полном провале в атаке, коэффициент полезных действий которой равнялся нулю. Мы же на голову сильнее шведов, а результат – 1:3… Да, у нашей команды было немало кадровых проблем, однако те, кто играл, кто должен был решать задачу, должны же прибавлять! Лучше бы сборная Украины уступила в владении мячом, но забила бы дважды и победила. Однако это сделали шведы, которые организовали два фантастических гола.

– Кого из тех, кто по разным причинам не попал в заявку, особенно не хватало нашей команде?

– Зинченко, Конопля, Малиновский, у которого, правда, бывают разные матчи, но он опытный футболист, один из лидеров сборной, и был бы полезен команде.

– Как оценить замены, сделанные Ребровым, и что можно сказать об их своевременности?

– Яремчук какое-то время не играл перед приездом в сборную, Гуцуляк и Очеретько старались, но… Креатива в атаке все равно не хватало. Нанести четыре удара в створ ворот Швеции – это катастрофически мало. Нет претензий к Пономаренко.