Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто будет тренером – мне все равно»
Чемпионат мира
27 марта 2026, 03:14
Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто будет тренером – мне все равно»

Левый защитник сборной Украины прокомментировал поражение от Швеции

Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

– Позор, позор. Нечего анализировать. Просто такие матчи выигрываются, проигрываются или заканчиваются вничью — всё зависит от характера. У нас этого не было. Я не могу объяснить, почему. Я не скажу, что играли плохо, не скажу, что что-то было совсем по-другому, но мы были вторыми.

– Были надежды, что во второй тайм команда выйдет и покажет настоящий бой, а получилось так, что реально были моменты, когда еще 2–3 могли пропустить.

– Мы играли не против легкой команды. Они готовились к нам и понимали, что если забьют второй быстрый мяч, то игра почти закончится. Им было легче в обороне, потому что у них высокие, атлетичные игроки, которые очень хорошо играют в штрафной площадке. У них это все очень хорошо получилось. Я желаю им удачи дальше.

– Не хватает, возможно, характера? Слишком молодая сборная?

– Конечно, я с вами согласен, что происходит смена поколений. Но год назад у нас были матчи с Бельгией, когда были Ярмоленко, Степаненко. Они были лидерами. Когда ты где-то не добегаешь даже на тренировке, ты понимаешь, что этот взгляд уже на тебе. Ты не мог этого допустить – чтобы кто-то не добежал. Человек посмотрит, и все понятно.

Сейчас, к сожалению, таких футболистов нет. Я, в том числе, расту и хочу быть таким же лидером, но в силу возраста, в силу опыта – не могу так же. Это не так легко – быть таким лидером. И чтобы тебя таким воспринимали, это нужно заслужить. Это трудно.

Но я согласен, что смена поколений затянулась. У нас очень молодая команда. Трудно.

– На вопрос о главном тренере и возможных изменениях Миколенко ответил:

– Лучше спросите у него о контракте и дальнейших планах. Моя задача – приезжать сюда и отдаваться на 100%. Кто будет тренером – мне все равно. Моя задача – приезжать сюда и каждый день отдаваться. Это сейчас сказал тренер, это сказал президент УАФ – что каждый день ты должен отдавать всего себя этой сборной.

– Такие слова сказали, что чувствуется некоторая равнодушие – будто не все до конца отдаются.

– У нас немного другой менталитет, нет такого шума в раздевалке, как в Европе. Чтобы был этот шум, эмоции. Мы немного другие, это нужно понимать. Но равнодушия точно ни у одного игрока нет – это я могу сказать на 1000%.

По теме:
МБАППЕ: «Мне сложно представить ЧМ-2026 без его участия»
Валерий БОНДАРЬ: «Я даже не успел его...»
Матвей ПОНОМАРЕНКО: «В раздевалке, можно сказать, траур»
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Виталий Миколенко
Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
Оцените материал
(46)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 23:56 20
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции
Одиозный депутат обратился к Реброву после поражения от Швеции

Николай Тищенко поддержал тренера сборной Украины

Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 20:20 75
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции
Ребров сделал выбор. Определен состав сборной Украины на матч против Швеции

Встреча начнется в 21:45

Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
Футбол | 27.03.2026, 02:12
Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
Тренер сборной Швеции назвал ключевую причину победы над Украиной
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Футбол | 26.03.2026, 23:41
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Мундиаль снова без нас. Сборная Украины проиграла Швеции
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Футбол | 27.03.2026, 00:35
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Украина – Швеция – 1:3. Фиаско, прощай ЧМ-2026! Видео голов, обзор матча
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
bolela11111
це як коли ГАІшників прибрали.. тепер сумують за піздюлінами Ярмоленка та Степаненка..
Ответить
0
bolela11111
.. віски та дівок у роздягальню! 
Ответить
0
Популярные новости
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25.03.2026, 18:05 5
Футбол
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 87
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
Александр УСИК: «С ним я точно не буду драться»
26.03.2026, 07:00 1
Бокс
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем