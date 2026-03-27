Виталий МИКОЛЕНКО: «Кто будет тренером – мне все равно»

Левый защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал поражение от Швеции (1:3) в полуфинальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года:

– Позор, позор. Нечего анализировать. Просто такие матчи выигрываются, проигрываются или заканчиваются вничью — всё зависит от характера. У нас этого не было. Я не могу объяснить, почему. Я не скажу, что играли плохо, не скажу, что что-то было совсем по-другому, но мы были вторыми.

– Были надежды, что во второй тайм команда выйдет и покажет настоящий бой, а получилось так, что реально были моменты, когда еще 2–3 могли пропустить.

– Мы играли не против легкой команды. Они готовились к нам и понимали, что если забьют второй быстрый мяч, то игра почти закончится. Им было легче в обороне, потому что у них высокие, атлетичные игроки, которые очень хорошо играют в штрафной площадке. У них это все очень хорошо получилось. Я желаю им удачи дальше.

– Не хватает, возможно, характера? Слишком молодая сборная?

– Конечно, я с вами согласен, что происходит смена поколений. Но год назад у нас были матчи с Бельгией, когда были Ярмоленко, Степаненко. Они были лидерами. Когда ты где-то не добегаешь даже на тренировке, ты понимаешь, что этот взгляд уже на тебе. Ты не мог этого допустить – чтобы кто-то не добежал. Человек посмотрит, и все понятно.

Сейчас, к сожалению, таких футболистов нет. Я, в том числе, расту и хочу быть таким же лидером, но в силу возраста, в силу опыта – не могу так же. Это не так легко – быть таким лидером. И чтобы тебя таким воспринимали, это нужно заслужить. Это трудно.

Но я согласен, что смена поколений затянулась. У нас очень молодая команда. Трудно.

– На вопрос о главном тренере и возможных изменениях Миколенко ответил:

– Лучше спросите у него о контракте и дальнейших планах. Моя задача – приезжать сюда и отдаваться на 100%. Кто будет тренером – мне все равно. Моя задача – приезжать сюда и каждый день отдаваться. Это сейчас сказал тренер, это сказал президент УАФ – что каждый день ты должен отдавать всего себя этой сборной.

– Такие слова сказали, что чувствуется некоторая равнодушие – будто не все до конца отдаются.

– У нас немного другой менталитет, нет такого шума в раздевалке, как в Европе. Чтобы был этот шум, эмоции. Мы немного другие, это нужно понимать. Но равнодушия точно ни у одного игрока нет – это я могу сказать на 1000%.