Зверев выбил аргентинца. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Майами
Четвертая ракетка мира переиграл Франсиско Черундоло и встретится с Янником Синнером
26 марта и в ночь на 27 число на турнире ATP 1000 в Майами состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда.
Четвертая ракетка мира, немец Александр Зверев в двух сетах переиграл аргентинца Франсиско Черундоло (ATP 19) за 1 час и 5 минут – 6:1, 6:2.
Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер одолел американца Фрэнсиса Тиафо (ATP 20).
Синнер и Зверев играли между собой 11 раз. Счет 7:4 в пользу Янника. Итальянец обыграл Зверева в полуфинальном поединке на недавнем Мастерсе в Индиан-Уэллс.
На пути к полуфиналу четвертый номер рейтинга ATP также одолел Мартина Дамма, Марина Чилича и Кантена Алиса.
ATP 1000 Майами. Пары 1/4 финала
Нижняя часть сетки
Фрэнсис Тиафо [19] – Янник Синнер [2] – 2:6, 2:6
Франсиско Черундоло [18] – Александр Зверев [3] – 1:6, 2:6
ATP 1000 Майами. Пары 1/2 финала
Иржи Легечка [21] –
Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]
Видеообзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
