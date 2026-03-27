  4. Зверев выбил аргентинца. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Майами
27 марта 2026, 02:40 | Обновлено 27 марта 2026, 03:11
Зверев выбил аргентинца. Определены все полуфиналисты на Мастерсе в Майами

Четвертая ракетка мира переиграл Франсиско Черундоло и встретится с Янником Синнером

27 марта 2026, 02:40 | Обновлено 27 марта 2026, 03:11
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

26 марта и в ночь на 27 число на турнире ATP 1000 в Майами состоялись матчи 1/4 финала в нижней части сетки мужского одиночного разряда.

Четвертая ракетка мира, немец Александр Зверев в двух сетах переиграл аргентинца Франсиско Черундоло (ATP 19) за 1 час и 5 минут – 6:1, 6:2.

Второй номер мирового рейтинга ATP, итальянец Янник Синнер одолел американца Фрэнсиса Тиафо (ATP 20).

Синнер и Зверев играли между собой 11 раз. Счет 7:4 в пользу Янника. Итальянец обыграл Зверева в полуфинальном поединке на недавнем Мастерсе в Индиан-Уэллс.

На пути к полуфиналу четвертый номер рейтинга ATP также одолел Мартина Дамма, Марина Чилича и Кантена Алиса.

ATP 1000 Майами. Пары 1/4 финала

Нижняя часть сетки

Фрэнсис Тиафо [19] – Янник Синнер [2] – 2:6, 2:6
Франсиско Черундоло [18] – Александр Зверев [3] – 1:6, 2:6

ATP 1000 Майами. Пары 1/2 финала

Иржи Легечка [21] – Артур Фис [28]
Александр Зверев [3] – Янник Синнер [2]

Видеообзор матча

Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
