Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Синнер уверенно вышел в полуфинал Мастерса в Майами
26 марта 2026, 20:24 | Обновлено 26 марта 2026, 21:11
Синнер уверенно вышел в полуфинал Мастерса в Майами

Янник переиграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах поединка 1/4 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал хардового турнира АТР 1000 в Майами.

В четвертьфинале итальянец в двух сетах переиграл американца Фрэнсиса Тиафо (ATP 20) за 1 час и 10 минут – 6:2, 6:2.

Синнер провел шестое очное противостояние против Фрэнсиса и одержал пятую победу.

Для итальянца это 15-я победа подряд на Мастерсах и 15-й полуфинал тысячника.

Янник показал невероятный результат по рейтингу эффективности (Performance Rating) – 9,7.

На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте и Алексом Микельсеном. Следующим соперником итальянца на Мастерсе во Флориде будет победитель матча Франсиско Черундоло – Александр Зверев.

ATP 1000 Майами. Хард, 1/4 финала

Фрэнсис Тиафо [19] – Янник Синнер [2] – 6:2, 6:2

Алина Грушко Sport.ua
Итальянский футбол в яме: проваливается не только сборная, но и клубы в ЛЧ
