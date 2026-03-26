Синнер уверенно вышел в полуфинал Мастерса в Майами
Янник переиграл Фрэнсиса Тиафо в двух сетах поединка 1/4 финала
Вторая ракетка мира, итальянец Янник Синнер вышел в полуфинал хардового турнира АТР 1000 в Майами.
В четвертьфинале итальянец в двух сетах переиграл американца Фрэнсиса Тиафо (ATP 20) за 1 час и 10 минут – 6:2, 6:2.
Синнер провел шестое очное противостояние против Фрэнсиса и одержал пятую победу.
Для итальянца это 15-я победа подряд на Мастерсах и 15-й полуфинал тысячника.
Янник показал невероятный результат по рейтингу эффективности (Performance Rating) – 9,7.
На счету Янника также победы над Дамиром Джумхуром, Корентеном Муте и Алексом Микельсеном. Следующим соперником итальянца на Мастерсе во Флориде будет победитель матча Франсиско Черундоло – Александр Зверев.
ATP 1000 Майами. Хард, 1/4 финала
Фрэнсис Тиафо [19] – Янник Синнер [2] – 6:2, 6:2
