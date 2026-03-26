Фис отыграл 4 матчбола. Известна первая пара полуфинала Мастерса в Майами
Артур Фис одолел Томми Пола и встретится с Иржи Легечкой
25 марта и в ночь на 26 число на турнире ATP 1000 в Майами состоялись матчи 1/4 финала в верхней части сетки мужского одиночного разряда.
Французский теннисист Артур Фис (ATP 31) выборол победу у американца Томми Пола (ATP 23). В третьем сете Фис отыграл четыре матчбола.
Представитель Чехии Иржи Легечка (ATP 22) переиграл квалифайера из Испании Мартина Ландалуса (ATP 151).
Артур впервые сыграет на стадии полуфинала Мастерса. Для Легечки это второй поединок 1/2 финала на тысячнике в карьере.
Ранее игроки пересекались между собой три раза – счет 2:1 в пользу француза.
26 марта и в ночь на 27 число пройдут матчи 1/4 финала в нижней части сетки: Янник Синнер – Фрэнсис Тиафо, Франсиско Черундоло – Александр Зверев.
ATP 1000 Майами. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Иржи Легечка [21] – Мартин Ландалус [Q] – 7:6 (7:1), 7:5
Томми Пол [22] – Артур Фис [28] – 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:7 (6:8)
Видеообзор матчей 1/4 финала (верхняя часть сетки)
Absolute MADNESS 🔥— Tennis TV (@TennisTV) March 26, 2026
The moment @ArthurFils reached his first Masters semi-final with a comeback for the ages against Tommy Paul. #MiamiOpen pic.twitter.com/4tlLBiB6M7
Poooojd! 🇨🇿— Tennis TV (@TennisTV) March 25, 2026
The moment @jirilehecka finished off a determined Martin Landaluce to become the fifth Czech man to reach multiple Masters semi-finals! #MiamiOpen pic.twitter.com/1EJIisxFQS
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
