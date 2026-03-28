В Швеции вынесли вердикт Реброву после фиаско сборной Украины
Команда проиграла 1:3
26 марта сборная Украины провела решающий матч полуфинала плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира-2026 против Швеции.
Встреча в Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия» завершилась поражением команды Сергея Реброва со счетом 1:3.
Судьбу противостояния решил нападающий Виктор Дьокереш, который оформил хет-трик. Гол престижа в составе «сине-желтых» забил Матвей Пономаренко.
По завершении матча известное шведское издание Fotbollskanalen высказалось о Сергее Реброве.
«Стоит отдать должное Сергею Реброву за то, как он держал команду вместе в сложных и непростых условиях», – отмечает источник.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
