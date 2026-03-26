  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый этап Королевского кубка Betking Foundation & Goleador
Другие новости
26 марта 2026, 15:52 | Обновлено 26 марта 2026, 16:08
21
0

Первый этап Королевского кубка Betking Foundation & Goleador

В Киеве состоялся первый этап детского футбольного турнира «Королевский кубок Betking Foundation & Goleador» — масштабной спортивной инициативы, поддержанной благотворительным фондом Betking Foundation. Проект реализуется под руководством основателя фонда Павла Журила в сотрудничестве с известным спортивным блогером, инфлюенсером и футболистом Иваном Голеадором.

Турнир объединил 24 команды из разных регионов Украины: 336 юных футболистов 2018 года рождения, которые получили возможность попробовать свои силы в соревнованиях всеукраинского уровня. Для большинства из них это стал первый опыт участия в крупном футбольном турнире.

Футбол как первый большой опыт

«Королевский кубок Betking Foundation & Goleador» стал не просто турниром, а полноценной платформой для развития детского футбола в Украине. Юные игроки выходили на поле с эмоциями, азартом и желанием побеждать, демонстрируя командную игру и настоящую любовь к футболу.

Каждый матч превращался в отдельную историю о борьбе, дружбе и вере в собственные силы. Именно такие инициативы Betking Foundation помогают детям сделать первые уверенные шаги в спорте и почувствовать себя частью большого футбольного сообщества.

Важной составляющей проекта стала социальная миссия фонда. Более 30% участников — дети из социально уязвимых категорий. Для них участие в турнире — это не только игра, но и возможность получить поддержку, найти новых друзей и поверить в свои возможности. Betking Foundation системно работает над тем, чтобы сделать детский спорт доступным для каждого.

Эмоциональный финал и первые чемпионы

После напряженных групповых матчей и стадии плей-офф финал турнира подарил яркую развязку. Победу одержала команда «Левый Берег» из Киева, которая в решающем поединке обыграла «Лицей Родниковка» из Черкасской области со счетом 3:1. Бронзовые награды завоевала команда «UCSA» из Тарасовки Киевской области.

Павел Журило, основатель Betking Foundation и инициатор развития социальных спортивных проектов, подчеркнул, что поддержка детского футбола является одним из ключевых направлений деятельности фонда.

«Мы создаем возможности для развития маленьких спортсменов и стремимся, чтобы каждый ребенок почувствовал радость игры, поддержку команды и веру в собственные силы. Королевский кубок — это пространство, где дети учатся не только побеждать, но и мечтать, и уверенно двигаться вперед», — отметил он.

Футбол, доступный для каждого

Одной из ключевых ценностей Betking Foundation, входящей в состав King Group, является доступность спорта. Именно поэтому участие в турнире было бесплатным для всех команд. Такой подход позволяет привлекать детей из разных регионов Украины независимо от их жизненных обстоятельств.

Команда Betking Foundation подчеркивает: детский футбол — это спорт, воспитание, социализация и формирование уверенности в будущем. Подобные инициативы помогают детям находить друзей, развивать характер и чувствовать поддержку.

Следующий этап турнира

Первый этап «Королевского кубка Betking Foundation & Goleador» доказал, что детский футбол способен объединять, вдохновлять и создавать новые возможности даже в сложные времена. На следующем этапе турнира для категории U-7 на поле выйдут еще 24 команды, а новые истории маленьких чемпионов будут писаться дальше.

Турнир является частью масштабной социальной деятельности Betking Foundation, направленной на поддержку детей, пострадавших от войны. Фонд вместе с Павлом Журилом продолжает развивать детский футбол в Украине, создавая бесплатные возможности для участия в спортивных проектах и помогая детям поверить в собственное будущее.

О Betking Foundation

Благотворительный фонд Betking Foundation, основанный Павлом Журилом и входящий в состав King Group, превращает социальные инициативы в реальные возможности для детей и молодежи. Особое внимание фонд уделяет детям-переселенцам и тем, кто потерял родных из-за войны, помогая им через спорт, образование и психологическую поддержку. Betking Foundation инвестирует ресурсы в формирование здоровой и безопасной среды для детей, помогает им развивать командный дух, получать новые знания и восстанавливать эмоциональный баланс. Социальная миссия фонда — создавать возможности для гармоничного развития и социальной адаптации молодого поколения.

футбол
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности