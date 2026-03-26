  Источник: В Реале Лунина считают одним из самых профессиональных игроков
26 марта 2026, 15:44 | Обновлено 26 марта 2026, 16:04
Источник: В Реале Лунина считают одним из самых профессиональных игроков

Украинского вратаря очень ценят в мадридском клубе

Getty Images/Global Images Ukraine. Андрій Лунін

Украинский вратарь Андрей Лунин пользуется большим уважением в мадридском «Реале», сообщает The Athletic.

«Личность Лунина несколько отличается от других игроков в клубе. Персонал в «Реале» описывает его как хладнокровного, методичного, почти отстраненного – и они не видят в этом никаких недостатков. Напротив, его спокойное поведение считается сильной стороной.

Его считают одним из самых профессиональных игроков команды с точки зрения отношения к тренировкам. Его преданность делу и дисциплина выделяются, несмотря на ограниченные игровые возможности», – пишет ресурс.

Сообщалось, что «Реал» летом продаст Лунина, клуб уже определился с ценой.

Антон Романенко Источник: The Athletic
