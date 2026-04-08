  4. Шахтер упустил талантливого украинца, который стал звездой Динамо
Украина. Премьер лига
08 апреля 2026, 08:59 |
Павлов рассказал о молодом Шапаренко

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Бывший тренер Николай Павлов поделился историей о том, как Николай Шапаренко оказался в киевском «Динамо».

«Я его не рекомендовал в «Динамо». Резо Чохонелидзе позвонил моему помощнику Эдику Хаврову и сказал, что есть такой футболист.

На тот момент все селекционеры «Шахтера» перебрались в Мариуполь – жили там, ходили на матчи. Но никто из них так и не сказал клубу, что есть Шапаренко, который уже играл в основном составе и может им понадобиться. А Чохонелидзе его нашел.

Я тогда позвонил Игорю и сказал: «Если ваши интересуются – обрати внимание, это 100-процентный футболист. Если будет правильное отношение и поддержка – он вырастет».

И уже при Александре Хацкевиче Шапаренко начал прогрессировать. Хацкевич с ним разговаривал, иногда жестко, но это работало. Я даже звонил и говорил: «Молодец, Саня, так и надо», – рассказал Павлов.

Дмитрий Олийченко Источник: Денис Бойко
Когда Звездоренко забивал последний раз?
Суркісня у ньому також побачили 300 млн, правда ще 2 роки тому, ну і правда ще.. що він все ще у свої 27+ років в ФК ОПЗЖ сидить і ціна на трансфермаркеті вжа 8 млн 😁 але то таке 😉
