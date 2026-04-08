Шахтер упустил талантливого украинца, который стал звездой Динамо

Бывший тренер Николай Павлов поделился историей о том, как Николай Шапаренко оказался в киевском «Динамо».

«Я его не рекомендовал в «Динамо». Резо Чохонелидзе позвонил моему помощнику Эдику Хаврову и сказал, что есть такой футболист.

На тот момент все селекционеры «Шахтера» перебрались в Мариуполь – жили там, ходили на матчи. Но никто из них так и не сказал клубу, что есть Шапаренко, который уже играл в основном составе и может им понадобиться. А Чохонелидзе его нашел.

Я тогда позвонил Игорю и сказал: «Если ваши интересуются – обрати внимание, это 100-процентный футболист. Если будет правильное отношение и поддержка – он вырастет».

И уже при Александре Хацкевиче Шапаренко начал прогрессировать. Хацкевич с ним разговаривал, иногда жестко, но это работало. Я даже звонил и говорил: «Молодец, Саня, так и надо», – рассказал Павлов.