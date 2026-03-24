Бывший президент Украины нашел команду для экс-тренера Динамо и сборной

Бывший тренер «Динамо» и сборной Украины Николай Павлов рассказал, как получил предложение возглавить «Днепр» от Леонида Кучмы.

По его словам, сначала он отказался из-за обещания Евгению Кучеревскому не подписывать контракт, пока тот не найдет новую команду.

Павлов отметил, что такой ответ вызвал резкую реакцию Кучмы, который заявил о намерении назначить другого тренера. Однако уже через несколько часов ситуация изменилась: тренеру позвонили и сообщили, что его все же представят главным наставником «Днепра». Именно так он и возглавил команду.