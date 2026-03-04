Украина. Первая лига04 марта 2026, 21:49 |
«Все идет оттуда». Павлов объяснил, почему у Ворсклы возникли проблемы
Все началось с санкций на Константина Жеваго
04 марта 2026, 21:49 |
Экс-тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, с какого момента у клуба возникли проблемы с финансами:
– Что стало причиной появления финансовых проблем в «Ворскле»?
– Санкции против владельца клуба Константина Жеваго. Все идет оттуда.
СМИ сообщали о том, что полтавский клуб может прекратить функционировать, что после было опровергнуто руководством «Ворсклы».
Ранее тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба.
