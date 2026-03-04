«Все идет оттуда». Павлов объяснил, почему у Ворсклы возникли проблемы

Экс-тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, с какого момента у клуба возникли проблемы с финансами:

– Что стало причиной появления финансовых проблем в «Ворскле»?

– Санкции против владельца клуба Константина Жеваго. Все идет оттуда.

СМИ сообщали о том, что полтавский клуб может прекратить функционировать, что после было опровергнуто руководством «Ворсклы».

Ранее тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба.