Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Все идет оттуда». Павлов объяснил, почему у Ворсклы возникли проблемы
Украина. Первая лига
04 марта 2026, 21:49 |
326
0

«Все идет оттуда». Павлов объяснил, почему у Ворсклы возникли проблемы

Все началось с санкций на Константина Жеваго

04 марта 2026, 21:49 |
326
0
«Все идет оттуда». Павлов объяснил, почему у Ворсклы возникли проблемы
Николай Павлов

Экс-тренер полтавской «Ворсклы» Николай Павлов в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, с какого момента у клуба возникли проблемы с финансами:

– Что стало причиной появления финансовых проблем в «Ворскле»?

– Санкции против владельца клуба Константина Жеваго. Все идет оттуда.

СМИ сообщали о том, что полтавский клуб может прекратить функционировать, что после было опровергнуто руководством «Ворсклы».

Ранее тренер Ворсклы прокомментировал информацию о возможном исчезновении клуба.

По теме:
ЛУПАШКО о соглашении Карпат с Рухом: «Мы потеряли конкуренцию»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его трансфер – это неправильный шаг»
Шахтер может уже летом остаться без тренера: Туран попал на радар гранда
Ворскла Полтава Константин Жеваго Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Николай Павлов
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Биатлон | 04 марта 2026, 17:06 6
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус
Королева спринта. Украинская биатлонистка выиграла Малый хрустальный глобус

Татьяна Тарасюк выиграла награду среди юниоров

Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Футбол | 04 марта 2026, 21:44 0
Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу
Туран лишился украинского игрока. Шахтер отправил его за границу

Удод на правах аренды будет играть за «Дордой»

Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Футбол | 04.03.2026, 13:41
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Лучше так, чем с Алонсо. Обзор 26 тура Ла Лиги
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Футбол | 04.03.2026, 07:26
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Костюк отказался от талантливого игрока Динамо – ему нашли новый клуб
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Футбол | 04.03.2026, 07:54
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Мудрик провел разговор с журналистом и сделал важное заявление
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
Склоним головы. Футболиста Феникса расстреляли на Житомирской трассе
04.03.2026, 09:00 3
Война
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
Сергей РЕБРОВ: «Какое удивление? Я их в сборную Украины не вызову»
03.03.2026, 08:14 9
Футбол
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
Безумное противостояние. Барселона и Атлетико определили финалиста Кубка
04.03.2026, 00:05 13
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Это мой самый тяжелый соперник, я потерял память»
04.03.2026, 00:42
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он даже близко не Майк Тайсон, не сравнивайте их»
03.03.2026, 09:40
Бокс
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
Иран сообщил решение об участии в чемпионате мира в США
02.03.2026, 20:36 7
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер решил, где играть матч Лиги конференций против Леха
03.03.2026, 06:55 27
Футбол
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
Первый полуфиналист определен. Динамо в Киеве разобралось с Ингульцом
03.03.2026, 19:57 182
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем