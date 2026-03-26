Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби Алонсо готов возглавить Ливерпуль, но выдвинул жесткое требование
26 марта 2026, 02:46 | Обновлено 26 марта 2026, 02:48
Хаби Алонсо готов возглавить Ливерпуль, но выдвинул жесткое требование

Испанский специалист уже назван приоритетным преемником Слота

Getty Images/Global Images Ukraine

Хаби Алонсо рассматривается как основной кандидат на замену Арне Слоту на посту наставника «Ливерпуля» по завершении текущего сезона.

Согласно сведениям издания Bild, мерсисайдцы могут прекратить сотрудничество с нидерландским специалистом не позже предстоящего лета. Судьба главного тренера оказалась под угрозой после десятого поражения в нынешнем розыгрыше АПЛ. Сообщается, что Слот сохранил свое место после неудачи в игре против «Брайтона» (1:2) исключительно благодаря осечкам прямых конкурентов за путевку в Лигу чемпионов.

Испанский специалист уже назван приоритетным преемником Слота. Алонсо выразил готовность возглавить «красных», однако он не намерен принимать команду в середине игрового цикла.

Утверждается, что при получении официального предложения Алонсо ответит согласием только при соблюдении определенных условий. Главное из них – право решающего голоса в вопросах кадрового планирования состава. Годом ранее Хаби согласился на переход в «Реал», несмотря на игнорирование его трансферных запросов еще до заключения сделки. Теперь же тренер намерен избежать подобного сценария.

По теме:
Арбелоа сменил атмосферу в Реале: новая традиция после победных матчей
Винисиус прерывает молчание: вернется ли Неймар в сборную Бразилии
ФОТО. Он бросил ее ради Арсенала – теперь все изменилось
Арне Слот Ливерпуль Хаби Алонсо Реал Мадрид чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник: Bild
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 25 марта 2026, 21:22 15
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро

На украинца претендуют целых пять команд

Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Футбол | 25 марта 2026, 13:05 39
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ

Президент УАФ напомнил об основных принципах организации

Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25.03.2026, 09:15
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
Футбол | 26.03.2026, 02:52
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
ФОТО. Новый Руни? 16-летний сын легенды уже выигрывает трофеи с МЮ
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25.03.2026, 08:43
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Популярные новости
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
Свитолина станет седьмой ракеткой мира по итогам турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:26 4
Теннис
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 10
Футбол
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 13
Футбол
