Хаби Алонсо готов возглавить Ливерпуль, но выдвинул жесткое требование
Испанский специалист уже назван приоритетным преемником Слота
Хаби Алонсо рассматривается как основной кандидат на замену Арне Слоту на посту наставника «Ливерпуля» по завершении текущего сезона.
Согласно сведениям издания Bild, мерсисайдцы могут прекратить сотрудничество с нидерландским специалистом не позже предстоящего лета. Судьба главного тренера оказалась под угрозой после десятого поражения в нынешнем розыгрыше АПЛ. Сообщается, что Слот сохранил свое место после неудачи в игре против «Брайтона» (1:2) исключительно благодаря осечкам прямых конкурентов за путевку в Лигу чемпионов.
Испанский специалист уже назван приоритетным преемником Слота. Алонсо выразил готовность возглавить «красных», однако он не намерен принимать команду в середине игрового цикла.
Утверждается, что при получении официального предложения Алонсо ответит согласием только при соблюдении определенных условий. Главное из них – право решающего голоса в вопросах кадрового планирования состава. Годом ранее Хаби согласился на переход в «Реал», несмотря на игнорирование его трансферных запросов еще до заключения сделки. Теперь же тренер намерен избежать подобного сценария.
