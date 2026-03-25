Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль готовит рекордный трансфер: преемник Салаха уже известен
Англия
25 марта 2026, 03:15 | Обновлено 25 марта 2026, 03:16
107
0

Ливерпуль готовит рекордный трансфер: преемник Салаха уже известен

Главной целью клуба на замену египтянину стал Майкл Олисе из мюнхенской Баварии

107
0
Getty Images/Global Images Ukraine

В руководстве «Ливерпуля» подсчитали, что уход Мохамеда Салаха в следующем сезоне высвободит внушительную сумму – около 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По информации источника, мерсисайдцы намерены использовать эту экономию для реализации громкого трансфера.

Главной целью клуба на замену египтянину стал Майкл Олисе из мюнхенской «Баварии». Ожидается, что именно французский вингер станет преемником Салаха на «Энфилде». Напомним, во вторник, 24 марта, было официально подтверждено, что легендарный египтянин покинет команду по окончании текущего сезона.

Мохамед Салах защищает цвета «красных» с 2017 года. За это время он провел 310 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет 189 забитых мячей и 92 голевые передачи. В активе нападающего четыре «Золотые бутсы» АПЛ, два титула чемпиона Англии и две награды лучшему игроку сезона.

Майкл Олисе Бавария Ливерпуль Мохамед Салах трансферы АПЛ чемпионат Англии по футболу
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем