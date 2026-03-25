Ливерпуль готовит рекордный трансфер: преемник Салаха уже известен

В руководстве «Ливерпуля» подсчитали, что уход Мохамеда Салаха в следующем сезоне высвободит внушительную сумму – около 450 тысяч фунтов стерлингов в неделю. По информации источника, мерсисайдцы намерены использовать эту экономию для реализации громкого трансфера.

Главной целью клуба на замену египтянину стал Майкл Олисе из мюнхенской «Баварии». Ожидается, что именно французский вингер станет преемником Салаха на «Энфилде». Напомним, во вторник, 24 марта, было официально подтверждено, что легендарный египтянин покинет команду по окончании текущего сезона.

Мохамед Салах защищает цвета «красных» с 2017 года. За это время он провел 310 матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет 189 забитых мячей и 92 голевые передачи. В активе нападающего четыре «Золотые бутсы» АПЛ, два титула чемпиона Англии и две награды лучшему игроку сезона.