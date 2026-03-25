Неймар бросит играть за Сантос, если получит вызов в сборную Бразилии

За два месяца до даты объявления состава сборной Бразилии на чемпионат мира футболисты «Сантоса» проведут 14 матчей. Их главная звезда Неймар точно пропустит какую-то часть поединков из-за особого графика с контролем нагрузки. Предполагается, что экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» не сыграет против «Депортиво Куэнка» в Эквадоре, а в мае он пропустит встречу с «Палмейрасом» на искусственном газоне и, возможно, не полетит в Парагвай на игру с «Депортиво Реколета».

Щадящий режим для Неймара получит продолжения, если его все же вызовут в сборную на чемпионат мира. Тогда с даты объявления состава 18 мая и до первого спарринга национальной команды Бразилии 31 мая Неймар вовсе не будет играть за «Сантос», чтобы не получить травму.

34-летний Неймар забил три гола за свой клуб в пяти матчах сезона. На групповой стадии сборная Бразилии сыграет против Сербии, Швейцарии и Камеруна.