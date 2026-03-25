25 марта 2026, 23:56 |
200
0

Неймар бросит играть за Сантос, если получит вызов в сборную Бразилии

Звездный форвард боится получить травму в последний момент

25 марта 2026, 23:56 |
200
0
Неймар бросит играть за Сантос, если получит вызов в сборную Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

За два месяца до даты объявления состава сборной Бразилии на чемпионат мира футболисты «Сантоса» проведут 14 матчей. Их главная звезда Неймар точно пропустит какую-то часть поединков из-за особого графика с контролем нагрузки. Предполагается, что экс-нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» не сыграет против «Депортиво Куэнка» в Эквадоре, а в мае он пропустит встречу с «Палмейрасом» на искусственном газоне и, возможно, не полетит в Парагвай на игру с «Депортиво Реколета».

Щадящий режим для Неймара получит продолжения, если его все же вызовут в сборную на чемпионат мира. Тогда с даты объявления состава 18 мая и до первого спарринга национальной команды Бразилии 31 мая Неймар вовсе не будет играть за «Сантос», чтобы не получить травму.

34-летний Неймар забил три гола за свой клуб в пяти матчах сезона. На групповой стадии сборная Бразилии сыграет против Сербии, Швейцарии и Камеруна.

По теме:
Сборная Франции продолжит играть по оригинальной схеме даже против Бразилии
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку накануне игры со Швецией
Известный игрок сборной Швеции сделал дерзкий прогноз на матч с Украиной
Руслан Полищук Источник: Globo Esporte
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Футбол | 25 марта 2026, 10:27 10
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере

За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро

Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25 марта 2026, 09:15 15
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб

Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»

Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Футбол | 25.03.2026, 23:22
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Тибо Куртуа взял перерыв в футболе
Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Футбол | 25.03.2026, 18:48
Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Александрия выступила с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футбол | 25.03.2026, 13:56
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Популярные новости
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 12
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 39
Футбол
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
25.03.2026, 07:02 30
Футбол
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
